Rodrigo Aguirre, Diego Forlan yönetimindeki Uruguay’ı La Bombonera’daki karşılaşma öncesi uyardı: “Messi olmasa da Arjantin hâlâ Arjantin’dir”

Tigres forveti Rodrigo Aguirre, Lionel Messi'nin kısa süre önce millî takımı bırakmasının ardından Uruguaylı takım arkadaşlarını ezeli rakipleri Arjantin'i hafife almamaları konusunda uyardı. Geçici teknik direktör Diego Forlan, yılın son millî maç aralığında cuma günü La Bombonera'da oynanacak ve büyük ilgi görmesi beklenen hazırlık maçında Uruguay'ın başında olacak.

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Tigres forveti ezeli rakiplerine saygı duyuyor

Aguirre, cuma günü Buenos Aires'te oynanacak karşılaşmanın, komşuları eski kilit oyuncuları Messi olmadan oynamaya alışmaya çalışsa da, geçici teknik direktör Forlan yönetimindeki Uruguay'ın kaydettiği ilerleme açısından ciddi bir sınav olacağına inanıyor.

‘El Bufalo’ lakaplı, Meksika'da forma giyen forvet, kasım ayında Arjantin ve Dominik Cumhuriyeti ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde millî takım kadrosuna katıldı. Forlan'ın ekibi, son Asya turnesinde aldığı iki galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından millî araya giriyor.

Arjantin'de Messi sonrası millî takım dönemi başlıyor

2026 Dünya Kupası'nda İspanya'ya 1-0 yenilerek dünya şampiyonluğu unvanını kaybeden Arjantin, 6 Ekim'de Messi'ye veda etti. Messi, Estadio Monumental'de 85.000 taraftar önünde Benin'e karşı alınan 3-0'lık galibiyette bir gol atıp iki asist yaparak 208 millî maçta 126 gol kaydettiği, 2022 Dünya Kupası'nı, 2022 Finalissima'yı ve iki Copa America şampiyonluğunu kazandığı 21 yıllık kariyerini noktaladı.

Uruguay'ı 197. Clasico del Rio de la Plata'da bekleyen mücadeleyi değerlendiren Aguirre, “Arjantin, Messi olmasa da Arjantin. Gerçek şu ki nerede olduğumuzu görmek için harika bir maç, büyük bir sınav” dedi.

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Geçici teknik direktör takımda güçlü bir birliktelik sağlıyor

Asya turnesindeki ilk maçında Japonya'ya 3-1 yenildikten sonra Güney Kore'yi 4-1, Hindistan'ı ise 6-1 mağlup eden Uruguay, gelecek salı günü evinde oynayacağı ikinci hazırlık maçı öncesinde Güney Amerika'ya dönmekten memnun.

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Kendi taraftarlarının önüne çıkmadan önce kamptaki havayı anlatan Aguirre, şunları ekledi: “Takımla biraz konuştuk, hepimiz aynı fikirdeyiz. Uruguay'da yeniden oynamaktan mutlu ve heyecanlıyız. Millî takımla birlikte olmak, ailelerimizle ve halkımızla bir araya gelmek için ülkeye dönmek her zaman harika.”

Efsanevi eski forvet Forlan'ın teknik direktör olarak etkisini vurgulayan Aguirre, sözlerini şöyle tamamladı: “Diego'nun bizim için ne ifade ettiğini herkes biliyor. Önemli olan birlik, aidiyet duygusu, hep birlikte olmak ve burada bulunmaktan mutluluk duymak.”

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Eksik kadroyu kasım ayında iki maç bekliyor

Forlan, sakat Brian Rodriguez, Manuel Ugarte ve Nahitan Nandez'in yanı sıra 21 Kasım'da Boca Juniors'ın Copa Sudamericana finalinde forma giyecek Miguel Merentiel'den yoksun kalırken, daha önce millî formayı giymemiş Albion kalecisi Sebastian Jaume ile Philadelphia Union hücum oyuncusu Bruno Damiani'yi kadroya çağırdı.

Uruguay, 21 Mart 2025'te Dünya Kupası elemelerinde aldığı 1-0'lık yenilginin rövanşını almak için cuma günü La Bombonera'ya gidecek. Dört gün sonra ise 10 Ekim 2025'teki tek karşılaşmalarını 1-0 kazandığı Dominik Cumhuriyeti'ni Campus de Maldonado'da ağırlayacak.