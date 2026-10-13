Frenkie de Jong'un sahalara dönüş tarihi yaklaştı, ancak Barcelona'da ilk 11'deki yerini geri kazanması bir gezinti olmayacak. Aksine, yokluğu süresince takımın orta sahasında yaşanan büyük değişimler göz önüne alındığında bu, Blaugrana formasıyla kariyerinin belki de en zorlu mücadelesi olacak.

Eski Hollandalı yıldız Khalid Boulahrouz'un, vatandaşı Frenkie de Jong'a yönelttiği güçlü uyarının özeti bu. Boulahrouz, ilk 11'e giden yolun her zamankinden daha karmaşık hale geldiğini vurguladı.

Boulahrouz, "Ziggo Sport" kanalında yaptığı ve "Sport" gazetesinin aktardığı dikkat çekici analizinde, Rodri'nin gelişinin Barcelona'nın orta sahasındaki tabloyu tamamen değiştirdiğini ve Hollandalı futbolcunun sakatlanmasından önceki duruma kıyasla çok daha çetin bir rekabetle karşılaşacağını söyledi.

Eski Chelsea ve Sevilla savunmacısı, Rodri'nin teknik direktör Hansi Flick'in sisteminde vazgeçilmez bir oyuncu haline geldiğini belirterek şunları söyledi: "Rodri burada olduğu sürece, bunun onun mevkisi olarak kalacağını düşünüyorum. Tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu ve şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. Top kapmayı iyi biliyor, hücuma katkı veriyor ve anında etki yaratıyor. Bu mevkideki en ideal tercih o."

Boulahrouz, Rodri'nin savunmanın önünde sabit bir denge unsuru olarak yer alması ve hücum mevkilerinin genellikle Dani Olmo ya da Fermin Lopez'e ayrılmasıyla, Frenkie'nin orta sahada kalan tek yer için doğrudan Pedri ile rekabet etmek zorunda kalacağını açıkladı.

Gülerek şunları ekledi: "Pedri ile Frenkie arasında gerçek bir rekabet olacak. İkisi de harika oyuncular. Kişisel olarak Frenkie'yi izlemekten keyif alıyorum. Yine de ikisi farklı tipte oyuncular."

İki yıldız arasındaki farkı şöyle anlattı: "Pedri daha çok forvetlere ulaşmaya odaklanıyor. Orta saha ile hücum arasındaki bağlantı noktası. Frenkie ise bir oyun kurucu; takımın arkadan hücum inşa ederken ilk aradığı oyuncu. Genellikle ilk buluşma noktası o oluyor. Topla ya da topsuz, takım için önemli bir oyuncu."

Bu kıyasıya rekabete rağmen Boulahrouz, Alman teknik direktörün üç orta saha oyuncusunu birlikte sahaya sürmesine imkân tanıyacak bir çözümü de dışlamadı ve sözlerini şöyle tamamladı: "Üçlü olarak da çok iyi oynayabileceklerini düşünüyorum."

Çözüm, Pedri ile de Jong'u karşı karşıya getirmemek, bunun yerine üçlüyü bütünleşik tek bir sistemde birlikte oynatmaktan geçiyor. Bu sistemde Rodri, savunmanın önünde dokunulmaz bir denge unsuru olarak sabit kalırken, diğer iki yıldız roller bakımından birbirini tamamlıyor. Bu çözüm, tek bir yer için verilen bireysel mücadeleyi; dünyanın en iyi top kapıcısını, bir numaralı oyun kurucuyu ve hücuma yönelen en tehlikeli bağlantı oyuncusunu bir araya getiren altın bir üçgene dönüştürmek anlamına geliyor.

Barcelona ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Frenkie, Dünya Kupası sırasında yaşadığı diz sakatlığından iyileşme sürecinin son aşamalarında bulunuyor. Önündeki en büyük zorluk ise, içinde Marc Bernal ve Gavi'nin de yer aldığı bir orta sahada yerini geri kazanmayı hak ettiğine Flick'i ikna etmek. Öte yandan, teknik direktörün onu stoper olarak oynatmayı ciddi şekilde düşündüğüne işaret eden haberler de ortaya çıktı.



