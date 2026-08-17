Rodri'yi kaybettikten sonra: Real Madrid transfer döneminin en büyük hatasını yapıyor

Manchester City ve Barcelona, İspanyol orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez'in Katalan kulübüne transferi konusunda haftalarca süren ve 3 teklifin sunulduğu müzakerelerin ardından nihai bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın resmi açıklaması önümüzdeki saatlerde yapılacak.

İspanyol "Cadena Ser" radyosunun aktardığına göre, beklenen anlaşma Barcelona'ya transfer piyasasının en çok aranan oyuncularından birini kazandırırken, Real Madrid Rodri transferini bitiremedikten ve şu ana kadar aynı görevi yerine getirebilecek bir alternatife yönelmedikten sonra kendini orta sahada yeni bir krizle karşı karşıya buluyor.

Real Madrid'in bu tutumu, özellikle takımın oyunun ritmini kontrol edebilecek ve topu akıcı bir şekilde hareket ettirebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyması nedeniyle İspanyol medya çevrelerinde eleştirilere yol açtı. Analistlere göre bunlar Rodri'nin yerine getirebileceği görevlerdi ve bu durum takımın hücuma çıkışlarına doğrudan yansıyordu.

Gazeteci Bruno Alemany, "Carrusel Deportivo" programındaki konuşmasında, kulübün orta sahanın önemini bilmesine rağmen bu mevkiyi güçlendirmek için neden harekete geçmediğini anlamadığını söyledi. Alemany, Bernardo Silva'nın son hazırlık maçlarında iyi bir görüntü verdiğini, ancak Rodri'nin üstlendiği tüm görevleri telafi edemeyeceğini ekledi.

Alemany, kulübün bu tutumunun sportif planlamada geçmişteki hataların tekrarı olduğunu belirterek, Rodri transferinin çıkmaza girmesinin ardından bir alternatif aramamanın "hiç mantıklı olmadığını" söyledi. Özellikle de Real Madrid'in üst düzey bir orta saha oyuncusunu hedeflediğini vurguladı.

Aynı bağlamda gazeteci Tomas Roncero, teknik direktör Jose Mourinho'nun orta saha sorunlarını çözmek için Bernardo Silva'ya güveneceğini öngördü, ancak Rodri'nin teknik direktörün istediği tek seçenek olmasını ihtimal dışı tuttu. Roncero, kulübün aynı özelliklere sahip başka bir oyuncuya yönelmemesi nedeniyle belirsizliğin hakim olduğunu vurguladı.

Real Madrid'in şu anda bu görevi yerine getirebilecek isimlerin, başta İspanya Milli Takımı'nda Rodri'nin doğal alternatiflerinden biri olan Martin Zubimendi olmak üzere, bulunmasına rağmen yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşma planlamadığı görülüyor. Kulübün hücum gücünü takviye etmeye daha fazla odaklanmaya yöneldiği anlaşılıyor.

Roncero'nun görüşüne göre Real Madrid, Avrupa'nın en güçlü hücum hatlarından birine sahip. Ancak ön hattın gücü tek başına büyük şampiyonluk mücadelesini kazanmaya yeterli olmayabilir. Nitekim gazeteci Marcos Lopez, Dünya Kupası'nda güçlü bir hücuma sahip olan ancak İspanyol hakimiyeti karşısında zorlanan Fransa Milli Takımı senaryosunun tekrarlanmasına karşı uyardı.

Böylece Real Madrid, yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte net bir denklemle karşı karşıya görünüyor: dev bir hücum cephaneliği, buna karşılık orta sahaya hatları birbirine bağlamak ve takımın ritmini dayatmak için gereken aklı ve dengeyi verebilecek bir oyuncunun yokluğu.