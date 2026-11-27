Herkesin şüphe duyduğu ve herkesin geleneksel bir çözüm istediği bir dönemde Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, akıntıya tamamen ters yönde kürek çekmeye ve pek çok kişiye çılgınca görünen bir fikre bahse girmeye karar verdi.

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Portekizli teknik adam, riskine rağmen vatandaşının orta sahada üstün bir performans sergileyebileceğine her zaman inanmıştı. Ağustos ayında Rodri'nin reddinin ardından Mourinho, en ideal çözümün bu olduğunu ve yıllardır inandığı fikrini hayata geçirme vaktinin geldiğini anladı.

Pek çok kişi, 32 yaşındaki Bernardo Silva'nın kariyerinin bu aşamasında orta saha oyuncusu olarak ekmeğini kazanamayacağını düşünüyordu. Hatta bazıları çok daha önce, onun bir futbolcu olarak kayda değer bir başarı elde edemeyeceği görüşündeydi.

İspanyol "AS" gazetesi, ünlü menajer Jorge Mendes'in daha önceki şu sözlerini aktardı: "Bana defalarca şöyle denildi: Jorge, unut bunu, hiç şansın yok, Bernardo Silva asla önemli bir oyuncu olmayacak, en iyi ihtimalle birinci ya da ikinci ligde oynar, belki Paços de Ferreira gibi bir takımda."

Gazete, Mourinho'nun Bernardo'dan şüphe edenler arasında hiçbir zaman yer almadığına dikkat çekti. Aksine Portekizli çalıştırıcı, Bernardo'nun yeteneklerini her zaman övdü ve onda her mevkide, her koşulda oynayabilecek zeki bir oyuncu gördü.

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Şu an yaşananları anlamak için yaza geri dönmek gerekiyor. O dönemde Bernardo orta sahada kontrolü eline almıştı ve Mourinho onun bunu başarabileceğini zaten sezmişti.

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Rodri'nin reddinin, özellikle kulübün içinden çok kamuoyunun gözünde yarattığı belirgin şokun ardından Portekizli teknik adam elini kolunu bağlayıp oturmadı. Aksine durumu hiçbir gürültü koparmadan, sportif bir olgunlukla karşıladı.

Gazeteye göre Mourinho, futbol kariyeri boyunca birkaç nadir istisna dışında bu mevkide hiç oynamamış olmasına rağmen Bernardo Silva'yı orta sahada Tchouameni'nin ideal partneri olarak gördü.

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Yine gazeteye göre bu karar, söz konusu mevki için farklı ve daha güçlü bir fizik yapı gerektiren modern futbol teorisini görmezden geliyor gibi görünüyordu. Bilinmeze atılmış bir adım olarak değerlendirilebilirdi, ancak tamamen doğru olduğu kanıtlandı.

Bernardo'nun hücum kurgusundaki ustalığı, savunmadaki özverisi ve dinamizmi, Mourinho'nun onun hakkındaki değerlendirmesini haklı çıkarmaya yetiyordu. Üstelik teknik adam, oyuncuya sahadaki yeni rolünü kavramasını sağlayacak olağanüstü bir zekâ atfediyordu. Gördüklerimize bakılırsa bu değerlendirme doğrulandı.

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İlk milli aradan önce, Wanda Metropolitano'daki acı yenilginin hemen ardından Real Madrid'in performansı düşüşe geçiyor gibi görünüyordu ve beklentiler karamsardı.

Ancak gerçek tam tersiydi. Real Madrid, El Clasico'da Bernardo'nun devreye girmesiyle değişti ve o günden bu yana Bernardo ilk on birin vazgeçilmezi olmaya devam etti.

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O Barcelona galibiyetinden bu yana tüm maçlara ilk on birde başlayan Bernardo, oynanabilecek dakikaların %86'sından fazlasında sahada kaldı ve takımın bel kemiği, vazgeçilmez oyuncusu haline geldi.

Bugün artık kimse Mourinho'nun kararını sorgulamıyor: Bernardo Silva, zekâ ve yeteneğin fiziksel güce üstün gelebileceğini, Portekizli teknik adamın da modern teorilere meydan okuyup herkesin asla başarılı olamayacağını söylediği bir oyuncuya inanırken haklı olduğunu kanıtladı.