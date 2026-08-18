Rodri'nin Barcelona'ya transferi, İspanyol orta saha oyuncusunun geleceğini netleştirip Real Madrid'in teklifi yerine Katalan kulübünün projesini tercih ederek buraya katılmayı seçmesinin ardından Madrid çevrelerinde öfkeli tepkilere yol açtı.

Rodri'nin kararı üzerine yorum yapanların başında, Real Madrid taraftarlığıyla tanınan gazeteci Tomas Roncero geldi. İspanyol "As" gazetesi üzerinden transferi duygusal ve keskin bir üslupla ele alan Roncero, İspanya Milli Takımı'nın yıldızının Kraliyet kulübüne transfer olmamasına duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Rodri bizim": Hayal kırıklığını gizlemeyen bir hayranlık

Roncero sözlerine Rodri'nin konumunu vurgulayarak başladı ve onu İspanyol futbolunun en önemli simgelerinden biri olarak değerlendirdi. Şunları söyledi: "Milli takımın en iyi oyuncusu, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu vardı, bizim Rodri'miz. Bunu ben söylüyorum, bizim Rodri'miz. Onu her zaman seveceğim."

Madridli gazeteci, dayandığı bilgilere göre Real Madrid'in oyuncuyla mali bir anlaşmaya varmış olduğunu vurgulayarak, Kraliyet kulübünün transferi tamamlamak için gereken her şeyi sunduğunu ifade etti.

"As"in yayımladığı bir video kesitinde şunları söyledi: "Real Madrid her şeyi kusursuz şekilde yaptı, reddedilemeyecek bir teklif sundu, devasa bir sözleşmeyle. Her şey mükemmeldi."

Barcelona'nın temasları Rodri'nin rotasını değiştirdi

Roncero, Barcelona yönetiminin ve oyuncunun etrafındaki bir dizi etkili ismin harekete geçmesinin ardından transferin seyrinin değiştiği görüşünde. Deco, Joan Laporta ve Hansi Flick'in temaslarına, ayrıca Pep Guardiola'nın ve Manchester City'deki eski teknik direktörünün etkisine dikkat çekti.

Bu bağlamda şunları söyledi: "Deco arıyor, sonra Laporta, Flick ve Guardiola, o da Atletico'daydı... Real Madrid'e nasıl gidersin Rodri?"

Rodri'nin kararının kişisel duygularıyla bağlantılı olabileceğini kabul etmesine rağmen Roncero, oyuncunun kaçırdığını düşündüğü fırsat için büyük bir hayıflanma dile getirdi.

Ve ekledi: "Cenneti tepti be adam. Real Madrid'de oynamak cennettir."

Ayrıca oku:

Yeni bir ima mı? Alvarez, Rodri'nin Barcelona'ya transferine tepki verdi

"Barcelona'da baskı yok"

Roncero, iki proje arasında doğrudan bir karşılaştırma yaparak Real Madrid'in özellikle Avrupa arenasında net bir üstünlüğe sahip olduğunu değerlendirdi.

Şöyle dedi: "Barcelona'da baskı yok. 11 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'nde bir final bile oynamadan geçti."

Buna karşılık Real Madrid'in Avrupa tarihinden alaycı bir tonla söz ederek şöyle konuştu: "Real Madrid'de Avrupa kupaları neredeyse ceplerimizden dökülüyor."

Bununla da kalmayan Roncero, Rodri'nin Barcelona'da kendini içinde bulacağı koşullarla alay ederek önümüzdeki dönemde Montjuic Stadı'nda oynanacağına dikkat çekti ve şunları söyledi: "Montjuic'te, tamamen açık bir stadyumda ve kışın öldürücü soğukta oynuyor olacaksın, Santiago Bernabeu ise klimalı, son derece modern ve güzel olacak."

Roncero, Barcelona'nın Rodri'ye yerel arenada rekabet etme fırsatı verebileceği görüşünde, ancak onun daha büyük Avrupa hedefine ulaşma kabiliyetinden şüphe ediyor.

Şöyle dedi: "Orada ikinci Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacaksın." Bu sözü, 2023 yılında Inter Milan'a karşı oynanan finaldeki golü sayesinde Manchester City ile elde ettiği ilk şampiyonluğa atfen söyledi.

Anlaşmazlığa rağmen İspanya forması onları birleştiriyor

Rodri'nin kararından duyduğu hayal kırıklığına rağmen Roncero, oyuncunun İspanya Milli Takımı ile ilişkisinden söz ederken duygusal bir ton korudu ve ona karşı tutumunun değişmeyeceğini vurguladı.

Şöyle dedi: "İspanya forması üzerinde iki yıldızla senin 16 numaralı formanı giymeye devam edeceğim, çünkü İspanya benim için kutsaldır."

Sözlerinin sonunda gazeteci, ikna olmamasına rağmen Rodri'nin duygularına ve tercihine saygı duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Rodri, sana en iyisini diliyorum. Barcelona'yı daha çok seviyorsun, Barcelona seni daha çok çekiyor ve insanların duygularına saygı gösterilmeli."

Ardından alaycı bir tonla ekledi: "Bir yıl daha, bir yıl daha Şampiyonlar Ligi kazanılmadan geçerse sorun değil, çünkü orada buna alışıklar."

Roncero sözlerini, Real Madrid'in son yıllardaki üstünlüğünü hatırlatarak noktaladı: "Real Madrid'de, bakın, son 11 yılda 5 ya da 6 kupa kazandılar. Avrupa kupaları neredeyse ceplerimizden dökülüyor."