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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Rodri ve Yamal'ın durumu ne? Flick, Valencia karşısında Barcelona'nın ilk 11'ini açıkladı

H. Flick
L. Yamal
Rodri
Barcelona
Valencia
La Liga
Almanya
İspanya

İlk sırada tek başına kalmak için yeni bir meydan okuma

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya La Liga'nın dördüncü haftasında bugün oynanacak Valencia maçı için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Flick, Lamine Yamal, Raphinha ve Anthony Gordon'dan oluşan üçlü bir hücum hattıyla sahaya çıktı.

Bu karar, Yamal'ın maç öncesindeki son takım antrenmanına katılmamasına ve yalnızca spor salonunda çalışmakla yetinmesine rağmen alındı.

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Rodri ise yaz transfer döneminde Manchester City'den Barcelona'ya yaptığı dikkat çekici transferden bu yana ilk kez ilk 11'de yer alırken, Mısırlı Hamza Abdulkerim yedek kulübesinde oturuyor.

Barcelona'nın bugünkü maçtaki tam kadrosu şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Valencia crest
Valencia
VAL

Joan Garcia - Espart - Cubarsi - Gerard Martin - Eric Garcia - Pedri - Rodri - Fermin Lopez - Lamine Yamal - Raphinha - Gordon.
Barcelona'nın, 9 puanla La Liga'nın zirvesini Real Madrid ve Real Betis ile paylaştığını hatırlatalım.

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