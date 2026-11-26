Barcelona, La Liga'nın 14. haftasında önümüzdeki pazar günü Riazor Stadı'nda oynanacak Deportivo La Coruña maçı öncesinde iki yıldızına kavuşmayı bekliyor. Rodri ve Andreas Christensen'in son dönemde kendilerini forma giymekten uzak tutan sakatlıklarından kurtulduklarına dair olumlu işaretler ortaya çıktı.

Reklam

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona teknik ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sabah maçının ardından takım kafilesinin Azerbaycan'dan dönüşte yaptığı uzun yolculuk sonrasında oyunculara perşembe günü izin verdi. Amaç, bir sonraki maçın hazırlıklarına yeniden başlamadan önce enerji depolamak.

Antrenman yapılmamasına karşın Barcelona soyunma odasında Rodri ile Christensen'in Deportivo La Coruña maçına yetişebileceği konusunda iyimser bir hava hâkim. "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre iki oyuncu son günlerde fiziksel durumlarında belirgin bir gelişme gösterdi ve yeniden sahalara dönmek için yeşil ışık almaya yaklaştı.

İkilinin, takımın yarın (cuma) toplu antrenmanlara dönmesiyle eş zamanlı olarak son bir sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Bu kontrolle oyuncuların maça ne ölçüde hazır olduğu belirlenecek ve sakatlığın tekrarlama riski olmadan forma giyip giyemeyecekleri netleşecek.

Göstergeler, son dönemde kendisini sahalardan uzak tutan sağ diz tendonlarındaki hafif sakatlıktan iyi bir şekilde kurtulan Rodri'nin dönüşe yaklaştığını ortaya koyuyor. Oyuncunun kendisi de Riazor'da Deportivo karşısında forma giyebileceği konusunda iyimser.

Reklam Reklam

Christensen'in durumu ise Villarreal ve Sabah maçlarını kaçırmasına neden olan sol baldırındaki kas rahatsızlığının ardından iyileşme gösterdi. Teknik ekip, Danimarkalı oyuncuya bir an önce kavuşmayı umuyor; zira onun dönüşü Flick'e önümüzdeki süreçte savunma hattında ek seçenekler sunacak.

Related Topics

Gelecek maçlar COR La Liga 10:15 BAR

Öte yandan Sabah maçını ayak bileğinde ağrıyla tamamlayan Alejandro Balde'nin durumu hâlâ takip gerektiriyor. Bu durum, oyuncunun Deportivo karşısında oynayıp oynayamayacağı konusunda bir miktar endişe yaratıyor. Balde'nin durumu önümüzdeki antrenmanlarda daha net ortaya çıkacak.

Lamine Yamal'ın Deportivo karşısında forma giyme şansı ise yüksek görünüyor. Takımın Azerbaycan deplasmanında kafilede yer almayan ve Sabah maçında oynamayan genç yıldız, bir sonraki maçta hazır olacak. Bu da Flick için hücum hattında önemli bir destek anlamına geliyor.

Reklam

Bu gelişmeler, Barcelona'nın yoğun fikstür ve farklı kulvarlardaki mücadele nedeniyle teknik ve fiziksel hazırlığını korumaya çalıştığı bir döneme denk geliyor. Flick, özellikle sezonun bu evresinin La Liga yarışı ve Avrupa mücadelesi açısından taşıdığı önem göz önüne alındığında, takımın performansında düşüş yaşanmaması için mümkün olan en fazla sayıda oyuncuya ihtiyaç duyuyor.

Buna karşılık Fermín López'in cezası nedeniyle Deportivo maçında forma giyemeyeceği kesinleşti. Xavi Espart ve Roony Bardghji de sakatlıkları sürdüğü ve henüz toplu antrenmanlara dönebilecekleri aşamaya gelmedikleri için maçta yer alamayacak.

Reklam

Barcelona kadrosunun son hâlinin, Rodri, Christensen ve Balde'nin durumunu belirleyecek cuma antrenmanının ardından netleşmesi bekleniyor. Takım daha sonra Riazor'daki Deportivo maçı için yola çıkacak. Bu karşılaşma, Flick'in seçenekleri ve eksiklerle başa çıkma becerisi için yeni bir sınav olacak.