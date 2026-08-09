Real Madrid'in 2-1 kazandığı Macar ekibi Ferencváros ile oynanan hazırlık maçından kesin sonuçlar çıkarmak mümkün değil, ancak Rodri'nin Real Madrid ile sözleşme imzalamayı reddettiği bir haftanın ardından, teknik direktör José Mourinho'nun, Alman Toni Kroos'un futbolu bırakmasından bu yana Real Madrid'i uğraştıran defansif orta saha oyuncusu sorununu nasıl ele alacağı merak konusuydu.

Manchester City orta saha oyuncusunun teklifi reddetmesinin ardından, Real Madrid'e yakın kaynaklar bu pozisyon için kimseyle anlaşma yapılmayacağı ve zaman zaman bu görevleri Bernardo Silva'nın üstleneceği yönünde bir mesaj yaymakta gecikmedi; bilgi "Mundo Deportivo" gazetesine ait.

Bu nedenle Portekizli oyuncu Real Madrid forması altında ilk kez sahaya çıktığında ve ikinci yarının başında Camavinga'nın yerine oyuna girip Fede Valverde'nin yanında çift pivot pozisyonunu üstlendiğinde, tüm gözler ona çevrildi.

Bu değişiklik uzun sürmedi; 63. dakikada Jorge Cestero, o pozisyonda Bernardo Silva'nın yerine oyuna girdi ve Mourinho, fiziksel kondisyonunun yetersizliği nedeniyle Portekizli oyuncuyu oyun kurucu (10 numara) pozisyonuna kaydırmaya karar verdi.

Teknik direktör, kararını maçın ardından bizzat şöyle açıkladı: "Bu zavallı oyuncu, tatiller sırasındaki dinlenmeden psikolojik olarak faydalanıyor. Fiziksel olarak çok daha kötü bir durumda görünüyordu. Becerilerini geliştirmesi gerekiyor. Ama Bernardo harika bir oyuncu; geride bir pozisyonda, oyun kurucu ya da forvet olarak oynarsa bize arkadan hücum seçenekleri sunuyor."

Ve şunları ekledi: "Maç sırasında biraz fiziksel güçten yoksun olduğunu fark ettim, bu yüzden onu tam forvet pozisyonuna kaydırdım. Daha fazla istikrar sağlamak için Cestero'yu oyuna dahil ettim. Tam forvet, Bernardo'nun iyi oynadığı bir başka pozisyon. Üç ya da dört pozisyonda görev yapabilecek bir oyuncu."

Mourinho'nun, hâlâ Valverde, Tchouaméni ve Camavinga'nın işgal ettiği bir pozisyon olan orta sahada Bernardo Silva'yı yaklaşan hazırlık maçlarında yeniden bir alternatif olarak deneyip denemeyeceği ise görülecek. Transfer dönemi sona ermeden bir anlaşma yapmak üzere planlarda bir değişiklik olmadığı sürece, bu geçen sezon sahaya çıkan kadronun aynısı.