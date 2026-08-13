Bir hazırlık kupasını kazandırabilir, ancak sezon boyunca takımı takip edecek taktiksel kusurları gizleyemez. İşte Real Madrid'in Teresa Herrera Kupası'ndaki zorlu galibiyetinin ardından analistlerin vardığı sonuç bu.

Gazeteciler Antonio Romero ve Tomás Roncero'nun SER Deportivos radyo programında açıkladıklarına göre, ikinci döneminde José Mourinho önderliğindeki takımın tam ilk on biriyle Riazor'da Deportivo La Coruña karşısında elde ettiği galibiyet, hazırlık döneminde giderek daha belirgin hale gelen temel zayıf noktayı gizlemeyi başaramadı.

Romero, sezon öncesi maçların analizinin karmaşık olduğunu ve Real Madrid'in potansiyelinin ancak yüzde 20 ile 30'una ulaştığını belirtti, ancak şunun altını çizdi: "Real Madrid hâlâ orta sahada bir oyun kurucudan yoksun olduğunu hissediyor. Harika bir savunma takımları ve neredeyse yenilmez bir hücum gücü var, ama orta sahada gelişime açık bir alan mevcut."

Kendi adına Roncero ise, Rodri Hernández ile anlaşmanın başarısızlığa uğramasının ardından gevşekliğin tehlikelerine karşı uyararak şunları söyledi: "Rodri ile anlaşmak istediysen ve bunu yapmadıysan, bu boşluğu doldurman gerektiği anlamına gelir. Sonunda onunla anlaşmazsan, bu eksikliği sezon boyunca hissedersin." Roncero ayrıca kulübün artık bunun önemli olmadığını bahane edemeyeceğine dikkat çekti.

Bu eksiklik karşısında Romero, "Mourinho tarzı" olarak nitelendirdiği bir çözüm ortaya koyarak şunları vurguladı: "Eğer dünyada orta sahayı atlayarak kazanan bir takım kurabilecek bir teknik adam varsa, o büyük ihtimalle Mourinho'dur. Ama uzun uzun aramaya gerek yok; Real Madrid'in tarihindeki en başarılı takımının Casemiro, Kroos ve Modric'i barındırdığını görüyoruz."

Romero, bu fedakâr rolü üstlenecek aday ismi de açıklayarak şunları ekledi: "La Coruña'da gördüklerime, City'de ondan izlediklerime ve tecrübesine dayanarak, Bernardo Silva'nın bu fedakârlığı kabul edeceğini düşünüyorum."

Şöyle devam etti: "Mourinho'nun bir askeri olabilir ve eğer ondan Tchouaméni'nin yanında oynaması ve biraz destek vermesi istenirse, bu bana biraz Modric'i hatırlatıyor." Romero, aynı zamanda Camavinga, Arda Güler, Bellingham ve Valverde gibi seçenekleri devre dışı bıraktı.

Romero, yeni transferlere de değinerek Real Madrid taraftarlarından henüz yirmi yaşına basmamış olan Yan Diomande'ye sabırlı olmalarını istedi ve Real Madrid'in, Leganés ile beş iyi dakika oynamaktan farklı devasa bir görev olduğunu vurguladı.

Sözlerini bek Cucurella'yı överek noktaladı: "Diomande büyük ilgi çekiyor, ama herkesin Bernabéu'da kanatta koşarken görmeyi çok istediği oyuncu Cucurella. O, sevmek zorunda olduğunuz türden bir futbolcu. Marcelo ve Roberto Carlos'tan bu yana Bernabéu'da, dikey bir sol bekin keyfini çıkarabileceğimiz hissine kapılıyoruz."