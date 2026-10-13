Rodri transferini kaybettikten sonra: Real Madrid, transfer döneminde Barcelona'dan rövanş almak için harekete geçiyor

Devler arasında yeni bir mücadele

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Real Madrid'in, birkaç ay önce İspanyol Rodri'yi elinden kaçırmasının ardından önümüzdeki yaz transfer döneminde Barcelona'dan intikam almak istediği anlaşılıyor.

Real Madrid, Manchester City'den Rodri'yi kadrosuna katmak için ciddi görüşmelere girmişti; oyuncu Kraliyet Kulübü'ne çok yakınken Barcelona devreye girdi ve transferi sonunda kazandı.

Bu transfer, 2026 Dünya Kupası'nı kazanan bir yıldızı kadrosuna katan Barcelona için önemliydi; aynı zamanda orta sahada bu tür takviyelere en çok ihtiyaç duyan rakibine de ağır bir darbe vurdu.

Şimdi ise yakında Rodri transferine benzer bir duruma tanık olabiliriz; iki büyük kulüp yeni bir seçkin oyuncu için mücadele ediyor.

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Gerçekten de Barcelona, Pedro Porro (27) ile sözleşme imzalamak konusunda büyük bir istek gösteriyor. 2026 Dünya Kupası şampiyonu, önümüzdeki yaz transfer döneminde Tottenham'dan ayrılmak istiyor. İspanyol sağ bekin Londra kulübüyle Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve raporlara göre İngiltere'den ayrılıp İspanya Ligi'ne dönmeyi düşünüyor.

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"Sport" gazetesine göre Barcelona, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ve hücum becerileri, hızı ve uluslararası deneyimi sayesinde özellikle sağ kanatta kadrosunu güçlendirecek değerli bir takviye olarak görüyor.

Yedek oyuncu konumuna düşen Jules Koundé'nin geleceğinin belirsiz olması, bu konunun önemini daha da artırıyor.

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Öte yandan "Cadena SER" radyosu, Real Madrid'in de İspanyol milli sağ bek ile sözleşme imzalamak istediğini belirtti. Barcelona'nın, oyuncunun Lamine Yamal ile olan uyumundan etkilendiğine dikkat çeken radyo, Los Blancos'un Porro'yu kadrosuna katarak takımını güçlendirmek ve aynı zamanda Rodri transferinde yaşananların intikamını almak istediğini açıkladı.

Şu anda oyuncunun Katalan kulübünü tercih ettiği görülüyor, ancak durum değişebilir.