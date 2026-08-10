Real Madrid, Rodri transferinin çökmesinin yarattığı sonuçlardan yavaş yavaş toparlanıyor; bu "aksiliğin" İspanya'nın başkent kulübü için ağır bir şok olduğuna şüphe yok.

Birincisi, olağanüstü bir oyuncu Real Madrid'in elinden kayıp gitti; özellikle de orta saha hâlâ takımın zayıf noktası olarak görülürken. İkincisi ise oyuncunun ezeli rakip Barcelona'ya yakın bir katılım gerçekleştirmesi nedeniyle.

Bu gelişmenin ardından geçen saatlerde Madrid basını, bu başarısızlığın İspanya'nın başkent kulübünün yaz transfer döneminin sonunu haber verdiğine ikna olmuş görünüyordu.

Ancak durum değişti ve tüm işaretler Real Madrid'in gerçekten başka bir orta saha oyuncusu arayacağını gösteriyor. José Mourinho bile cumartesi günü Ferencváros karşısında alınan 2-1'lik hazırlık maçı galibiyetinin ardından buna işaret etti: "Rodrygo, Militao ve Ferland gibi sakatların yanı sıra 20 oyuncudan oluşan daha küçük bir kadro istiyoruz. Ama aynı zamanda Bernardo'nun yaptığını, yani (orta sahada) birden fazla mevkide oynayabilmeyi yapabilecek yeni bir oyuncuya da ihtiyacımız var." Bu, orta sahaya yeni bir yüz getirmesi için kulüp yönetimine yapılan üstü kapalı bir baskı taktiği.

O günden bu yana Madrid basını, bilgi ve tahmin karışımı haberler yayımlamayı bırakmadı. Basında Adam Wharton (Crystal Palace) ve Kees Smit (AZ Alkmaar) isimleri defalarca öne çıktı; aynı şekilde Eyyüb Buaddi'nin adı da öne çıktı, ancak tüm göstergeler Faslı oyuncunun Manchester City'ye katılacağına işaret ediyor. Şimdi ise "Cadena SER" radyosu, Real Madrid yönetimine yeni bir isim önerdi: Olympique Marsilya orta saha oyuncusu Pierre-Emile Højbjerg (31 yaşında).

Şunu belirtmek gerekir ki bu yalnızca radyonun bir önerisi olup, en azından şimdilik, Real Madrid yönetiminin eski Bayern Münih oyuncusuna yönelik gerçek bir ilgisi değil.

31 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, takıma farklı bir kimlik katacaktır. Daha güçlü bir fiziğe sahip, hızlı tempolu maçlarda oynamayı iyi biliyor ve pozisyon alma disipliniyle öne çıkıyor.

Wharton ya da Buaddi gibi gelişme kapasitesine sahip olmadığı doğru, ancak orta sahada kimliğinin bir kısmını yeniden kazanmaya ihtiyaç duyan bir takıma canlılık, denge ve tecrübe katacaktır.

Radyo ayrıca, diğer seçeneklere kıyasla nispeten düşük olan bedelinin önemli bir etken olduğuna dikkat çekti. Real Madrid'in bu tavsiyeyi dikkate alıp almayacağını göreceğiz; özellikle de Newcastle'ın da Højbjerg'i hedeflemesi göz önüne alındığında.