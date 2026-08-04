Rodri son sözü Real Madrid'e bırakıyor ve transferi kolaylaştırmak için harekete geçiyor

Manchester City'nin orta saha yıldızı İspanyol Rodri, son sözünü Real Madrid için söyleyerek, mevcut yaz transfer döneminde diğer kulüplerden gelen teklifleri reddetti.

Rodri'nin Manchester City ile sözleşmesinde bir yıl kalmasına rağmen, oyuncu Etihad kalesinden ayrılıp Real Madrid'e transfer olmak istiyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Rodri'nin İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından tek bir dileği olduğunu belirtti; oyuncu turnuvada aynı zamanda en iyi futbolcu ödülünü de almıştı: Real Madrid ile imza atmak.

Katalan gazetesinin aktardığı EsRadio'ya göre, Real Madrid ve Manchester City bu konuda bilgilendirildi. Bu durum, İngiliz kulübünün Paris Saint-Germain veya Barcelona gibi diğer kulüplerin oyuncu için pazarlığa girmesine izin vermesini engelledi; Madridli oyuncunun durumu sorulduğunda bu durum kendilerine bildirildi.

Söz konusu kaynağa göre, Real Madrid İspanyol oyuncuyla halihazırda sözlü bir anlaşmaya vardı ve transferde geriye kalan tek adım, değişkenlere bağlı olarak 65 ile 75 milyon avro arasında değişen transfer maddelerine son rötuşları eklemek.

Rodri'nin bizzat Manchester City yönetimiyle temasa geçerek, Santiago Bernabeu kalesine transferini kolaylaştırmak amacıyla anlaşmanın fiyatını düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Transfer döneminin kapanmasına bir aydan az bir süre kala, Rodri'nin Real Madrid'e transfer olma isteği ile Manchester City'nin oyuncuya sıkı sıkıya sarılması karşısında geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.