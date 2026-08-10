Rodri ile yürütülen görüşmeler tepetaklak olduktan ve Ballon d'Or sahibi Barcelona ile imza atmaya yaklaştıktan sonra, Enrique Riquelme'nin Real Madrid başkanlığı için hazırladığı seçim programında öne sürdüğü isimlerden biri olmasına rağmen, kraliyet kulübü orta saha dosyasında kağıtlarını yeniden dizmek zorunda kaldı; Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılığının bıraktığı büyük boşluk ve tempoyu kontrol edip oyun kurulumuna liderlik edebilecek bir oyuncuya duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında.

"El Larguero" programında gazeteci José David López bu meseleyi gerçekçi çerçevesine oturttu ve Rodri'nin yerini doldurmanın neredeyse imkansız bir görev olduğunu, çünkü onun dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncusu olduğunu vurguladı; buna karşılık Real Madrid'e kısa ve uzun vadede farklı çözümler sunabilecek beş alternatif ortaya koydu.

Bu isimlerin başında İngiliz Adam Wharton geliyor. Crystal Palace oyuncusu (22 yaşında) için López, özellikleri bakımından Rodri'ye en yakın isim olduğunu düşünüyor ve onu şu sözlerle tanımlıyor: "Topla çok sakin, olağanüstü öngörü yeteneklerine sahip ve baskı altında soğukkanlılığını koruyor. Oyun tarzı birçok açıdan Rodri'nin tarzına benziyor." Bu da onu Premier Lig'in devlerinin gözdesi haline getirdi.

İkinci seçenek ise yalnızca 18 yaşındaki yükselen Fransız yetenek Ayyoub Bouaddi. López onu, sakinliği, doğru kararlar alabilme yeteneği ve çalım becerileriyle hatları geçebilme kapasitesi sayesinde bu pozisyon için ideal oyuncu olarak görüyor. Piyasa değeri yaklaşık 80 milyon euroya ulaşmış olsa da, önümüzdeki yıllarda Real Madrid'in orta sahasının merkezi olabilecek, gelecek için bir yatırımı temsil ediyor.

Anlık ve hazır bir çözüm arayışında ise 29 yaşındaki Portekizli Ruben Neves'in adı öne çıkıyor. Geniş tecrübeye, topu dağıtmada kanıtlanmış kaliteye ve liderlik yeteneklerine sahip bir oyuncu. López onun hakkında şunları söylüyor: "Hep Avrupa'dan teklifler aldı ve tecrübesi ile liderlik yetenekleri sayesinde şu anda son derece faydalı olur. Real Madrid'in ataklarının kurulumuna baştan itibaren liderlik edebilecek en nitelikli oyunculardan biri."

31 yaşındaki Danimarkalı Pierre-Emile Höjbjerg önerisi ise öncekilerden farklı; o, fiziksel güce, taktik disipline ve sahanın her köşesine yayılabilmeye dayanıyor. Aynı gelişim marjına sahip olmasa da, takıma gereken ciddiyeti ve dengeyi 15 milyon euroyu geçmeyen, hatta belki daha az bir maliyetle sunuyor; bu da onu ekonomik açıdan cazip bir seçenek kılıyor.

Real Madrid'in hızlı hareket etmek istemesi durumunda López'in gözünde son ve en olası seçenek olarak ise Türk Hakan Çalhanoğlu kalıyor. López onu, kararın yarın verilmesi ve bütçeye bağlı kalınması halinde en iyi seçenek olarak tanımlıyor ve şöyle diyor: "Modric ayrıldığında hep onu düşündüm, hiç gelişmeyi bırakmadı. Yarın transfer yapmam gerekseydi onu seçerdim." Bunun nedeni ise sahip olduğu zeka, baskı altındaki sakinliği, oyunu en az sayıda dokunuşla hızlandırabilme yeteneği ve bunun yanı sıra ister serbest vuruşlarda ister penaltılarda olsun duran toplardaki büyük üstünlüğü.