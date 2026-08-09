Rodri meselesiyle bağlantılı herhangi bir krizden uzak olarak José Mourinho, Real Madrid yönetimiyle tam bir uyum içinde çalışıyor ve Portekizli teknik adam, kulübün mevcut yaz transfer döneminde güçlü ve rekabetçi bir takım kurma kabiliyetine büyük bir güven duyuyor.

José Mourinho şu anda mutlu bir adam ve bu mutluluğu, zamanının büyük bölümünde göğsünde Real Madrid amblemini taşıması gerçeğinden kaynaklanıyor; çünkü kendisi istediği yerde, tercih ettiği şartlarla ve seçtiği oyuncularla çalışıyor.

Florentino Pérez'in geçen nisan ayının sonlarında, Portekizli teknik adamın dönüşünün Real Madrid için en iyi seçenek olduğu kararını aldığı andan itibaren, Mourinho ile kulüp yönetimi arasında tam bir uyum ve anlayış hâli hâkim oldu.

Bu uyum, geçen haftaya kadar sürdü. O hafta Rodri meselesi etrafında muğlak bir kriz gündeme geldi; ancak İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, kulüp içindeki tablo, kulüp duvarlarının dışında dolaşan söylentilerden tamamen farklıydı.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santo Mauro Oteli'nde José Ángel Sánchez, Jony Calafat ve José Mourinho'nun katılımıyla gerçekleşen o toplantıdan bu yana, üç taraf arasındaki diyalog açık, net ve eksiksiz kaldı.

Elbette Mourinho bazı oyuncularla anlaşma yapılmasını talep etti, bazı oyunculara da doğrudan ve şahsen, önümüzdeki projesinde onlara güvenmediğini bildirdi; ancak tüm bu kararlar, kulüp yönetimiyle karşılıklı bir mutabakat çerçevesinde alındı ve teknik adam ile yöneticiler arasında gerçek anlamda hiçbir gerginlik anı yaşanmadı.

O toplantılarda, takımın geleceğine ilişkin pek çok dosya görüşüldü. Bunların arasında Denzel Dumfries ile anlaşma ihtimali, Bernardo Silva'nın çok yönlü yetenekleri ve birden fazla mevkide değerlendirilebilme olasılığı, ayrıca stoper ve orta saha bölgesinin takviye edilme imkânı ile hücum hattına daha fazla hız ve güç eklenmesi ihtiyacı yer aldı.

Mourinho, Real Madrid yönetimine şartlar dayatmadı; aksine ilk günden itibaren takımın ihtiyaçlarını önlerine koydu, takviye edilmesi gerektiğini düşündüğü mevkileri ve takıma istenen katkıyı sağlayabilecek isimleri yönetimle görüştü. Bu görüşmeler sırasında Rodri'nin adı öne çıktı; nihayetinde herkes, özellikle oyuncunun Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansın ardından, onun Real Madrid kadrosuna önemli ve değerli bir katkı sağlayabileceği konusunda hemfikir oldu.

Nitekim Real Madrid, orta saha oyuncusuyla anlaşmak için bir teklifte bulundu; ancak Rodri başka bir teklifi, bu durumda Barcelona'nın teklifini tercih etti. Kraliyet kulübü oyuncuyla anlaşmaya varamadı ve daha da önemlisi, transfer konusunda Manchester City ile hiçbir zaman müzakerelere girmedi.

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Real Madrid yönetim kurulu bu durumdan tamamen haberdardı ve onayladı; Mourinho da bunu itiraz etmeden kabul etti. Bu da Portekizli teknik adamın, bazılarının alevlendirmeye çalıştığı o ilk krizin arkasında olmadığını ve Rodri transferinin sonuçsuz kalması nedeniyle kulüp içinde herhangi bir gerginliğe yol açmadığını teyit ediyor.

Mourinho, yaz transfer döneminin bitmesine üç hafta kaldığını ve Valdebebas'taki tüm yetkililerin, tüm cephelerde rekabet edebilecek güçlü bir takım kurmak için var güçleriyle çalıştıklarını çok iyi biliyor. Real Madrid içinde çalışmalar, tüm taraflar arasında açık iletişim kanalları üzerinden yürütülüyor; teknik adam ile yönetim arasında takımın ihtiyaçları ve geleceği konusunda sürekli bir koordinasyon mevcut.

Elbette Mourinho, Rodri'yi Real Madrid forması altında görmeyi arzuluyordu ve oyuncunun takıma önemli bir katkı sağlayacağına hiç şüphe yok; ancak transferin sonuçsuz kalması kulüp içinde büyük bir soruna dönüşmedi ve etrafında koparılan bunca öfkeyi ya da gürültüyü hak etmedi.

Bunun kanıtı da şu: Mourinho'nun kendisi, Santo Mauro Oteli'ndeki toplantıdan bu yana Bernardo Silva ile anlaşma yapılması gerektiğini önerdi ve oyuncunun oyun kurucu mevkisini üstlenebileceğini, ayrıca orta sahada ve hücumda yürütebileceği diğer rolleri de yerine getirebileceğini vurguladı.

O toplantının üzerinden iki ay geçtikten sonra Bernardo Silva, artık bu rolü fiilen üstlenebilir ve Mourinho'nun öngörüsünün doğruluğunu kanıtlayabilir hâle geldi. Bu da Portekizli teknik adama, yeni sezona yönelik taktik planını kurarken ek ve önemli bir seçenek sunuyor.

Rodri için kapı kapandı mı?

Şimdi soru şu: Transferin sonuçsuz kalması, Rodri için kapının kesin olarak kapandığı anlamına mı geliyor? Cevap hayır.

Yaz transfer döneminin son gününe kadar kapı tamamen kapanmayacak; ancak bu aynı zamanda, Real Madrid'in kalan sürede yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşmak için elindeki her şeyi ortaya koyacağı anlamına da gelmiyor.

Bunun temel nedeni, Mourinho ile Real Madrid yönetiminin, şu anki transfer piyasasının aradıkları niteliklere sahip bir oyuncu sunmadığını düşünmesi.

Bu nedenle kulüp, arama ve inceleme sürecini sürdürüyor; ancak yeni spor projesine uygun olmayabilecek bir kararda acele etmeden, sakin ve güvenli bir şekilde.

Real Madrid şu anda takıma orta sahada istenen dengeyi sağlayabilecek bir dizi seçeneğe sahip. Bunların başında Bernardo Silva, Arda Güler ve Aurélien Tchouaméni geliyor; ayrıca Eduardo Camavinga ile ilgili tablonun daha net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor.

Teknik heyet ve yönetim, bu grubun güçlü ve çok yönlü bir orta saha oluşturabileceğini düşünüyor; özellikle bazı oyuncuların birden fazla mevkide oynayabilme ve maçların doğasına göre rollerini değiştirebilme kabiliyeti göz önüne alındığında.

Mourinho, Real Madrid'de kurallarını dayatıyor

Mesele yalnızca yeni transferlerle ilgili değil. Mourinho, Real Madrid içinde kendi tarzını oturtmaya çoktan başladı ve antrenman sahasındaki günlük yaşamı düzenleyen kuralları dayattı. Bu durum, son günlerde basında çıkan haberlerle ortaya konuldu.

Düzen, disiplin ve tam kontrol, Mourinho'nun takım içindeki tarzının en belirgin özellikleri. Kulüpten uzak geçen uzun yılların ardından, evine dönüş olarak gördüğü bu duruma karşı büyük bir mutluluk hissediyor.

Portekizli teknik adam oyuncularıyla son derece net bir şekilde ilişki kuruyor; onların rolleri ya da takım içindeki gelecekleri konusunda hiçbir belirsizliğe yer bırakmıyor.

Oyuncular bu netliği takdir ediyor; Mourinho'nun transfer döneminin kapanmasının ardından kendilerine güvenmeyeceğini bilenler bile. Bu durum, önümüzdeki haftalarda mevcut takım kadrosunda bazı değişikliklere yol açabilir.

Bununla birlikte bu kararlar, doğrudan diyalog yoluyla ve soyunma odasında kriz ya da öfke yaratmadan alınıyor.

Mourinho, önümüzdeki dönemin daha zorlu olacağını ve gerçek sınavın resmî müsabakaların başlaması ve baskının artmasıyla başlayacağını biliyor; ancak Portekizli teknik adam ile Real Madrid yönetimi, takımı kurmak istedikleri yöntem konusunda tamamen mutabık görünüyor.

Rodri meselesinin kulüp duvarlarının dışında çok tartışma yarattığı bir dönemde, Real Madrid içindeki tablo çok daha sakin görünüyor.

Mourinho takımının ihtiyaçlarını biliyor, yönetim onun taleplerini biliyor ve uygun transferlerin arayışı sürüyor; ancak aceleye ya da rastgele kararlara kaçmadan.

İşte bu nedenle Rodri ile anlaşamamak, şu anda Real Madrid içinde bir kriz oluşturmuyor; bu sadece henüz sonuçlandırılmamış bir dosya. Kulüp ise Mourinho'nun elindeki seçeneklere duyduğu tam güvenle, rekabet edebilecek bir takım kurma çalışmalarını sürdürüyor.