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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
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Rodri senaryosundan çekiniyor: Manchester City yıldızlarını güvence altına alma devrimini sürdürüyor

Rodri
A. Khusanov
M.City
Real Madrid
İspanya
Özbekistan
İngiltere

Semavi, ihanet korkusuyla ayaklanıyor

Manchester City yönetimi, en önemli yıldızlarından birini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan sonra sportif projesini korumak için erken harekete geçmeye karar verdi ve İspanyol Rodri'nin son aylarda dayattığı senaryonun tekrarlanmasından çekinerek öne çıkan oyuncularının sözleşmelerini yenilemek için geniş çaplı bir kampanya başlattı.

Rodri, Manchester City ile sözleşmesinde yalnızca bir sezon kalmasından yararlanarak tüm yenileme girişimlerini reddetti ve geleceğini belirlemek için Real Madrid'i beklemeyi tercih ederek Real Madrid'e transfer olmanın eşiğine geldi. Kraliyet kulübü, oyuncuyla sözleşme maddeleri konusunda halihazırda anlaşmaya varmış durumda; City ile transferin bedeli üzerine görüşmeler ise sürüyor.

Görünüşe göre bu dosya, gökmavili kulübün yönetimini politikasını değiştirmeye itti. Kulüp, takımın geleceğini temsil eden oyuncuların sözleşmelerini hızla uzatarak onların sözleşmelerinin son yılına girmelerini ve rakip kulüplere onlar üzerinde baskı kurma fırsatı vermelerini önlemeyi amaçlıyor.

Bu çerçevede Manchester CityÖzbek savunmacı Abdükodir Kusanov'un sözleşmesini iki sezon daha uzattığını resmen açıkladı. Böylece oyuncu, 2031 yazına kadar takımda kalacak; bu adım, kulübün en dikkat çeken genç savunmacılarından birine sahip çıktığını teyit ediyor.

Kusanov'un sözleşme uzatımı, City'nin önümüzdeki yıllardaki projesinin temel taşlarından biri sayılan İngiliz yıldız Phil Foden'in sözleşmesinin yenilendiğinin açıklanmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

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Kulüp yönetimi bununla da yetinmek niyetinde değil; zira raporlar, halihazırda Belçikalı Jeremy Doku ile Hırvat Josko Gvardiol'un sözleşmelerinin yenilenmesine ilişkin görüşmeleri sonuçlandırmak üzere çalıştığını belirtiyor. Bu, takımın en dikkat çeken yıldızlarının geleceğini güvence altına almaya ve onları kendine çekmeye yönelik her türlü dış girişime kapıyı kapatmaya yönelik kapsamlı bir planın parçası.

Bu hamleler, Manchester City'nin Rodri dosyasına benzer yeni bir kriz yaşamak istemediğini teyit ediyor. Kulüp, yenileme görüşmelerini ertelemenin oyunculara güçlü bir baskı kozu verebileceğini ve kendisini Avrupa'nın büyükleri karşısında daha zorlu bir müzakere konumuna sokabileceğini fark etmiş durumda.

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