Manchester City yönetimi, en önemli yıldızlarından birini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan sonra sportif projesini korumak için erken harekete geçmeye karar verdi ve İspanyol Rodri'nin son aylarda dayattığı senaryonun tekrar yaşanmasından çekinerek öne çıkan oyuncularının sözleşmelerini yenilemek için geniş çaplı bir kampanya başlattı.

Rodri, Manchester City ile sözleşmesinde yalnızca bir sezon kalmasını değerlendirerek yenileme girişimlerinin tamamını reddedip geleceğini belirlemek için beklemeyi tercih etmesinin ardından Real Madrid'e transfer olmanın eşiğine geldi. Kraliyet kulübü, oyuncuyla sözleşme maddeleri konusunda halihazırda bir anlaşmaya vardı; City ile ise transfer bedeli üzerine görüşmeler sürüyor.

Görünüşe göre bu dosya, gök mavili kulübün yönetimini politikasını değiştirmeye itti. Yönetim, takımın geleceğini temsil eden oyuncuların sözleşmelerini uzatma sürecini hızlandırarak bu oyuncuların sözleşmelerinin son yılına girmelerini ve rakip kulüplere onlar üzerinde baskı kurma fırsatı vermelerini önlemeyi amaçlıyor.

Bu çerçevede Manchester City, Özbek savunmacı Abdukodir Khusanov'un sözleşmesini iki sezon daha uzattığını resmen açıkladı. Böylece oyuncu, kulübün genç savunmacılarından birine olan bağlılığını teyit eden bir adımla 2031 yazına kadar takımda kalacak.

Khusanov'un sözleşme uzatımı, önümüzdeki yıllarda City projesinin temel taşlarından biri olarak görülen İngiliz yıldız Phil Foden'in sözleşmesinin yenilendiğinin açıklanmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

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Kulüp yönetimi bununla yetinmeye niyetli değil; zira raporlar, yönetimin şu anda takımın öne çıkan yıldızlarının geleceğini güvence altına almaya ve onları başka takımlara çekmeye yönelik dış girişimlerin önünü kapatmaya yönelik kapsamlı bir plan çerçevesinde, Belçikalı Jeremy Doku ve Hırvat Josko Gvardiol'un sözleşme yenileme görüşmelerini sonuçlandırmak için çalıştığına işaret ediyor.

Bu hamleler, Manchester City'nin sözleşme yenileme görüşmelerini ertelemenin oyunculara güçlü bir baskı kozu verebileceğini ve kulübü Avrupa'nın devleriyle daha zorlu bir müzakere konumuna sokabileceğini fark etmesinin ardından, Rodri dosyasına benzer yeni bir kriz yaşamak istemediğini teyit ediyor.