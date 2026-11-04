Atlético Madrid, Barcelona ile oynayacağı merakla beklenen karşılaşma öncesinde büyük bir darbe aldı; Arjantinli savunmacı Cristian Romero'nun gelecek pazar günü oynanması planlanan maçtan, kendisini aynı zamanda önümüzdeki uluslararası ara döneminde ülkesinin milli takım kampından da uzak tutacak kas sakatlığı nedeniyle yoksun kalacağı kesinleşti.

Diego Simeone, Atlético'ya Hans Flick'in ekibini geçmeyi başarması halinde İspanya Ligi'nin bu bölümünü lider tamamlama fırsatı verebilecek bir karşılaşmada en önemli savunma dayanaklarından birinden mahrum kalıyor.

Romero, hafta içinde Valensiya ekibine karşı ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanmak için antrenmanlara katılmasının ardından sakatlığın Simeone'nin planları dışında kalmasına yol açmasından önce yaşadığı kas problemi nedeniyle salı günü Bayern Münih ve geçen cumartesi Levante maçlarında forma giyememişti.

"Marca" gazetesine göre, Atlético'nun kaybı Barcelona maçıyla sınırlı değil; Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı aynı zamanda 13 ve 17 Kasım'da oynanması planlanan Uruguay ve Kosta Rika hazırlık maçlarında da yer alamayacak.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Cristian Romero'nun yokluğu, Barcelona'nın mevcut orta saha yıldızı ve eski Atlético oyuncusu Rodri'nin, dün salı günü Aston Villa maçında sakatlanması nedeniyle La Liga'da oynanacak merakla beklenen karşılaşmadan yoksun kalacağının açıklanmasından saatler sonra geldi.

Sezon başından beri etkili bir eksiklik

Romero'nun yokluğu, takıma katıldığı günden beri bıraktığı savunma etkisi göz önünde bulundurulduğunda Atlético için büyük bir kayıp anlamına geliyor; zira yalnızca 8 maç oynamasına rağmen (6'sı İspanya Ligi, 2'si Şampiyonlar Ligi) kısa sürede yeni projenin liderlerinden biri haline gelmişti.

Daha önce Tottenham'ın savunma hattına liderlik etmiş olan Arjantinli savunmacı, Atlético teknik ekibinin eski bir hedefiydi ve "Metropolitano" stadına geldiği günden itibaren takım içindeki önemini kanıtladı; bu da Bayern Münih maçındaki yokluğunda açıkça ortaya çıktı.

Mevcut sakatlık, Espanyol maçında yaşadığı ve o karşılaşmada oyundan çıkmayı talep etmesine yol açan kas probleminin bir devamı niteliğinde. "Marca" gazetesinin iyileşmesi için yaklaşık 10 güne ihtiyaç duyduğunu ortaya koymasının ardından sahalara dönmüş, ancak daha sonra yeni bir sakatlık yaşamıştı.