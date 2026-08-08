İngiliz gazetesi The Independent'ın haberine göre Manchester City, Enzo Fernandez'i kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor. Bunun nedeni ise Rodri'nin Barcelona'ya gitme ihtimali. Manchester City bu yaz Bernardo Silva'yı Real Madrid'e göndermişti, ön libero Rodri de Barcelona'ya transfer olmaya yakın. Nottingham Forest'tan Elliot Anderson ile orta sahaya şu ana kadar yalnızca bir takviye yapıldı. Yeni City teknik direktörü Enzo Maresca'nın ise ek güç olarak eski bir tanıdığını düşündüğü belirtiliyor.

Habere göre Etihad Stadyumu'nda Pep Guardiola'nın yerini alan Maresca, Chelsea'de birlikte geçirdikleri dönem nedeniyle Fernandez'e büyük değer veriyor. Ancak Londra ekibi 25 yaşındaki Arjantinli için yaklaşık 140 milyon euro değer biçiyor. Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso da esasen Fernandez'i kesin olarak planlarının merkezinde tutuyor ve Stamford Bridge'deki yeniden yapılanmayı onunla başlatmak istiyor.

Chelsea'nin uygun bir teklif karşısında görüşmeye açık olup olmayacağı, kendi transferlerine de bağlı olabilir. Alex Scott için yapılan girişim kısa süre önce AFC Bournemouth'tan gelen ret yanıtıyla başarısız oldu. Cherries, yaklaşık 75 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.

Getty Images

Real Madrid de Enzo Fernandez'i mi izliyor?

Rodri için sonuçsuz kalan girişimin ardından Fernandez, bu kez Real Madrid için de olası bir aday olarak görülüyor. Fernandez, Dünya Kupası'nın ardından şu sıralar hâlâ tatilde bulunuyor ve son olarak bireysel antrenmanından videolar paylaştı. Gelecek hafta takım antrenmanlarına dönmesi bekleniyor.

Chelsea formasıyla Fernandez, geride kalan sezonda çalkantılı koşullara rağmen 16 gol ve dokuz asistle etkileyici bir performans sergiledi; 8 numara, 10 numara ya da box-to-box oyuncusu olarak esnek biçimde görev yaptı. Manchester'da ise taktiksel dizilişe bağlı olarak Anderson'ın yanında sahanın biraz daha derin bölgelerinde de görev üstlenebilir.

Getty Images

Enzo Fernandez bir dönem 121 milyon euroya mal olmuştu

Fernandez son dönemde yan gündemlerle de dikkat çekti. Geleceğine dair kamuoyuna yaptığı açıklamalar nedeniyle, 2023'te Benfica'dan 121 milyon euroya transfer edilen orta saha oyuncusu geçen sezon bir süreliğine kadro dışı bırakılmıştı.

Dünya Kupası'nda Arjantin adına iki gol attı, bunlardan biri de İngiltere'ye karşı yarı finaldeki eşitlik golüydü. Ancak İspanya'ya karşı kaybedilen finalde ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.