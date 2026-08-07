Manchester City orta saha oyuncusu İspanyol Rodri, geleceğini belirledi. Menajerinin açıkladığına göre oyuncu, geçtiğimiz haftalar boyunca hizmetlerini almaya en güçlü aday olan ezeli rakip Real Madrid yerine Barcelona'yı tercih ederek Katalan kulübüne transfer olmayı seçti.

30 yaşındaki Rodri, geçtiğimiz mart ayında "Santiago Bernabeu" sahasına transfer olma isteğini dile getirdikten sonra birkaç hafta boyunca Real Madrid ile görüşmeler yürüttü. Ancak Barcelona'nın transfer sürecine güçlü bir şekilde girmesiyle tablo aniden değişti.

Raporlara göre Rodri, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick ve sportif direktör Deco ile görüştü. İkili, oyuncuyu Katalan kulübünün sportif projesine ikna etmeyi başardı ve oyuncu perşembe günü Barcelona ile kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardı.

Rodri'nin menajeri tartışmayı sonlandırdı

Rodri'nin menajeri Pablo Barquero, "Cadena Ser" radyosuna verdiği röportajda kararın ayrıntılarını açıkladı ve oyuncunun Real Madrid'e Barcelona'ya transfer olmayı seçtiğini bildirdiğini doğruladı.

İngiliz "Mirror" gazetesinin aktardığına göre Barquero şunları söyledi: "Real Madrid'e saygımızdan dolayı, çünkü son derece profesyonel davrandılar, Rodri onlara kararının Barcelona'ya katılmak olduğunu bildirdi."

Menajerine göre Real Madrid, Rodri'ye cazip bir teklif sunmuştu; ancak Manchester City oyuncusu, Real Madrid'in kendisiyle sözleşme imzalamaya en yakın kulüp olmasının ardından transfer sürecindeki ani bir dönüşle tercihini Barcelona'dan yana kullandı.

Barcelona, De Jong'un yokluğunu telafi etmek için harekete geçti

Barcelona'nın Rodri'yi kadrosuna katmak için harekete geçmesi, takımın orta sahayı güçlendirme ihtiyacı içindeyken, özellikle Frenkie de Jong'u aylarca sahalardan uzak tutacak sakatlığının ardından geldi.

Katalan kulübü, özellikle fiziksel sorunlarını aşıp formunu yeniden kazanmasının ve geçtiğimiz ay İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasında öne çıkan bir rol oynamasının ardından, Rodri'nin De Jong'un yokluğunu telafi etmek için ideal bir seçenek olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Rodri, Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı ile üstün performanslar sergilemesinin ardından turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü de kazandı.

Manchester City umudunu koruyor

Son gelişmelere rağmen Manchester City, özellikle oyuncunun kulüple mevcut sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle Rodri'yi elinde tutma umudunu kaybetmedi.

City yönetimi, oyuncunun İspanya'ya dönme isteğinin gayet farkında; öte yandan teknik direktör Enzo Maresca, takımın en önemli isimlerinden birini elinde tutmak için var gücüyle çabalıyor.

Maresca bu hafta erken saatlerde şunları söyledi: "Bizimle olması çok önemli. Dünyadaki her teknik direktör Rodri'yi ister, çünkü o üst düzey bir oyuncu; bu yüzden onun varlığı benim için, kulüp için ve herkes için önemli."

Ancak oyuncunun İspanya Ligi'ne dönme yönündeki net isteği ve Barcelona'nın transferi tamamlamak için ciddi girişimleri göz önüne alındığında, Manchester City'nin görevi zor görünüyor.

Katalan kulübü, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından maaş tavanında daha geniş bir alana sahip. Ayrıca geçtiğimiz haziran ayında Arjantinli Julián Álvarez ile sözleşme imzalamak için Atlético Madrid'e yaklaşık 100 milyon sterlin teklif etmiş olması gibi, Manchester City'yi görüşme masasına oturtmaya ikna etmek için gerekli parayı sağlamaya hazır görünüyor.

Rodri'nin Manchester City ile dolu dolu geçen kariyeri

Rodri, Manchester City forması altında 7 yıl geçirdi; bu süre zarfında 4 Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 FA Cup şampiyonluğu elde etti.

İspanyol oyuncu ayrıca, aynı yıl ülkesinin milli takımını Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşımadaki öne çıkan rolünün ardından 2024 yılında Altın Top ödülünü kazandı.

Ayrılması halinde Rodri, takım kadrosunda büyük değişikliklere sahne olan bir yaz döneminde Manchester City'den ayrılan en öne çıkan isimlerden biri olacak.