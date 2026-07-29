Manchester City'nin orta saha geleceğini güvence altına almak için güçlü bir hamle yapmaya karar verdiği anlaşılıyor. Kulüp, Avrupa'nın en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden birine göz koydu ve bu transfer, gökmavililerin gelecek sezona dair hesaplarını altüst edebilir.

Avrupa'daki oyuncu ve teknik direktör transferlerine dair haberlerde uzmanlaşmış ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun ortaya çıkardığına göre, Manchester City yönetimi genç Faslı yıldız, Lille'in oyuncusu Ayoub Bouaddi'nin transferini önümüzdeki birkaç gün içinde bitirebileceğinden tamamen emin.

Romano, "X" platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, tüm taraflar arasındaki müzakerelerin oldukça belirgin bir şekilde hızlandığını ve Etihad Stadyumu'nun kulislerinde nihai bir anlaşmaya varılması ve transferin kapatılmasının yakın olduğuna dair artan bir iyimserlik havasının hâkim olduğunu doğruladı.

Geriye kalan tek noktanın oyuncunun katılım tarihiyle ilgili olduğunu açıklayan Romano, Bouaddi'nin Citizens kadrosuna bu yaz hemen mi katılacağı yoksa katılımının 2027 yazına mı erteleneceği konusunun henüz netleşmediğini belirtti.

Bu kararın doğrudan takımdan ayrılacak oyuncular dosyasına bağlı olacağını, bunların başında da adı Real Madrid'e transfer olmakla anılan İspanyol yıldız Rodri'nin durumunun geldiğini ifade etti.

Lille'in altyapısının en dikkat çekici yetiştirmelerinden biri olan Bouaddi, şu anda Fransız kulübüyle 30 Haziran 2029'a kadar uzanan bir sözleşmeye sahip. Bu durum, hizmetlerine ilgi duyan kulüplerle yürütülen müzakerelerde Lille'e büyük bir pazarlık gücü kazandırıyor.

Oyuncuların değerlendirilmesinde uzmanlaşmış "Transfermarkt" sitesine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 80 milyon euro. Bu değer, son Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile sergilediği göz kamaştırıcı performansın ardından muazzam bir sıçrama yaptı ve kendisi Avrupa kıtasının en dikkat çekici yükselen yıldızlarından biri hâline geldi.

Bouaddi, altyapıdan A takıma yükselmesinin ardından Lille formasıyla 96 maça çıktı ve bu maçlarda takım arkadaşlarına 4 asist yaptı. Bu rakamlar, genç yaşına rağmen umut vaat eden teknik kapasitesini yansıtıyor ve onu Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına soktu.