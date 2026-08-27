Barcelona teknik direktörü Alman Hansi Flick, yeni oyuncusu Rodri'nin bugün perşembe akşamı Camp Nou'da Athletic Bilbao ile oynanacak, La Liga'nın ilk haftasından ertelenen karşılaşmadaki ilk 11'de yer alıp almayacağı konusundaki tavrını netleştirdi.

Barcelona, La Liga'daki yolculuğuna geçen pazar günü Elche'yi 5-0 mağlup ederek başladı, ancak bu yaz Manchester City'den Blaugrana'ya katılan Rodri kadro dışında kalmıştı.

Katalan "Sport" gazetesine göre Rodri maça yedek kulübesinde başlayacak, ancak karşılaşmada kilit bir rol üstlenmeye aday; Flick, Rodri'nin Barcelona forması altındaki ilk maçını Athletic Bilbao karşısında oynayacağını çoktan doğruladı.

Alman teknik adam, ligin açılış maçında Elche karşısında güçlü bir performans sergileyen Bernal'in bu perşembe orta saha bölgesinde oynamayı sürdürecek olmasına rağmen, Rodri'yi Pedri'nin yanında sahaya sürmeyi planlıyor.

Pedri'nin, tıpkı "Martinez Valero" stadında Javi'nin sakatlanmasının ardından yaptığı gibi, Bernal'le birlikte orta sahada (çift pivot bölgesinde) bir ikili oluşturması bekleniyor; Javi bu geceki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Flick, dün düzenlenen basın toplantısında Pedri'nin sahada olmasının takımın oyunun akışına hâkimiyetini artırmaya katkıda bulunduğuna işaret etmişti ve Kanarya Adaları'ndan gelen oyuncunun bu kez maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Üçüncü orta saha oyuncusu ise Elche filelerine iki gol bırakan ve sezona, takıma daha sonra katılan Dani Olmo'nun önünde, rotasyon seçenekleri arasında başlayan Fermin Lopez olacak.

Aynı doğrultuda, savunma hattında bir belirsizlik hâkim, özellikle de sol bek bölgesinde; Flick, Elche karşısında Xavi Espart'a güvenerek herkesi şaşırtmıştı ve kulübün altyapısından yetişen bu oyuncu, yeniden ilk 11'de yer almaya güçlü bir aday.

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Teknik adamın elinde -Balde ve Cancelo olmak üzere- görece daha dezavantajlı bir konumdan başlasalar da iki seçenek daha var. Alejandro, son günlerde transfer spekülasyonlarının merkezinde yer aldı ve kalacağına dair inanç artmasına rağmen Flick, onu antrenmanlardaki performansını yükseltmeye açıkça teşvik etmeyi sürdürüyor.

Eric Garcia sağ bek bölgesinde başlamaya en güçlü aday olarak öne çıkarken, sezon hazırlık döneminde stoperde asli ikiliyi oluşturan Christensen ile Gerard Martin'in aynı bölgede yeniden birlikte başlayacağı görülüyor.

Bağlantılı olarak Flick, dün Kubarsi ile ilgili durumu açıklığa kavuşturarak geçen sezon yaşanan büyük fiziksel yük nedeniyle onu sahaya kademeli olarak geri döndürmeyi tercih ettiğine işaret etti.

Hücum hattında üç bölgeden ikisinin çoktan netleştiği görülüyor: sağ kanatta Lamine ve "sahte santrfor" rolünde Raphinha. Geriye şu soru kalıyor: sol kanat bölgesini kim dolduracak?

Şu an için Karim Adeyemi, Elche karşısında sergilediği dikkat çekici performansın ardından ilk 11'de yer almaya en güçlü aday; zira teknik adam, oyuncu sağ kanatta oynamaya daha alışkın olmasına rağmen onu sol tarafta sahaya sürmüştü ve Alman oyuncunun cevabı harika bir gol atmak oldu.

Adeyemi savunma katkısıyla parladı; Espart'a sürekli destek verdi ve bu Flick için tek güzel haber değildi, çünkü Anthony Gordon anında hazır olduğunu gösterdi ve rekor bir sürede iki gole yaptığı asistlerle hızlı bir iz bıraktı. Buna karşılık genç Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim de yedek kulübesinden fırsatını bekliyor.

Böylece Barcelona'nın Bilbao karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Kaleci: Joan Garcia.

Savunma: Eric Garcia, Christensen, Gerard Martin, Espart.

Orta saha: Bernal, Pedri, Fermin Lopez.

Hücum: Yamal, Adeyemi, Raphinha.