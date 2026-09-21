Real Madrid, dün pazar günü La Liga'nın yedinci haftasında komşusu Atletico Madrid'e karşı oynadığı derbide 2-1 mağlup olmasının ardından sert eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı, gerçekleştirdiği transferlere rağmen beklenen çıkışı yapamadı ve analistler, sorunun takım kadrosunun yapılandırılmasıyla ve ayrıca taktiksel yönle ilgili olduğunu düşünüyor.

Real Madrid'in eski yıldızı Miguel Torres, en iyi dönemlerini yaşayan bazı oyuncuların Real'de kötü bir görüntü sergilediğini vurgularken oldukça netti.

Sport gazetesi, Miguel Torres'in Movistar kanalına yaptığı açıklamaları yayınladı. Torres şöyle konuştu: "Real Madrid'de bir yapılanma yok. Cucurella bambaşka bir oyuncu gibi görünüyor, hatta kötü bir oyuncu gibi bile görünüyor, ama bunun sebebi bir yapılanmanın olmaması."

Ve ekledi: "Herhangi bir türde oyun mekanizması yok. Rodri Real Madrid'de olsaydı, onda da birçok eksiklik ortaya çıkardı."

Torres, Real Madrid taraftarlarının bu yaz kulübün transfer piyasasında yaptığı hamleler nedeniyle iyimserlikte fazlaca abarttığına, hatta takımın Barcelona'ya üstünlük sağladığını bile düşündüklerine ancak bunun doğru olmadığına dikkat çekti.

Ve şöyle devam etti: "Bu yaz Florentino Perez transfer piyasasında hamle yaptığında taraftarlar heyecanlandı ve bu kez işlerin yolunda gideceğini düşünüyorlardı."

Şunu vurguladı: "Barcelona'nın yaptıklarına bakıp gülüyorlardı; Gyökeres için 80 milyon euro, bu da kim? Bir de Adame, bir başka forvet. Ve iyi bir fiziksel durumda olmamasına rağmen Rodri için büyük bir meblağ ödeyeceklerdi."

Real Madrid'in eski sağ beki, takımın oyun tarzına dair net bir fikre sahip olmadığını, ayrıca önceki sezonlarda ortaya çıkan hataları da gidermediğini, bunun da projeyi başarısızlıkla tehdit altındaymış gibi gösterdiğini ekledi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Haftalar geçiyor ve Barcelona'nın kimi transfer ettiği, hatta bir forvet transfer etmemiş olması bile önemli değil; onda her şey yolunda gidiyor çünkü iyi bir yapılanmaya sahip. Tekrar ediyorum, Real Madrid'de bir yapılanma yok ve bu yüzden iyi oyunculara sahip olsanız bile herhangi bir projenin başarılı olması çok zor."

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