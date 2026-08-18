Rodri'nin Barcelona'ya gidişinin ardından: Bir orta saha yıldızı daha City'den ayrılmanın eşiğinde

Basında yer alan haberlere göre Newcastle United, yaz transfer döneminin kapanmasından önce takımını tecrübeli bir transferle güçlendirmeyi hedefleyen bir adım kapsamında, Manchester City'nin orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi görüşmelere başladı.

Newcastle, en önemli yıldızlarından bir kısmının rakip kulüpler tarafından kapılmasının ardından aldığı ağır darbenin ardından kadrosunu yeniden kurmaya çalışıyor. Olağanüstü orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali, sırasıyla Arsenal ve Tottenham'a katılmak üzere kuzey Londra'ya giderken, İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon ise Barcelona ile yeni bir maceraya atılmak için ayrıldı; bu da kulübün orta sahasını ciddi şekilde tüketti.

"The Athletic" gazetesinin aktardığına göre, Alman teknik direktör Matthias Jaissle'ın yönettiği ekibin bu etkili ayrılıkları telafi etmek için belirlediği asıl hedef Nico Gonzalez. 24 yaşındaki İspanyol oyuncu, Şubat 2025'te Porto'dan 52 milyon sterlin karşılığında Citizens'ın kadrosuna katılmıştı.

Barcelona'nın "La Masia" akademisi mezunu oyuncu, 2025-2026 sezonunda 41 maça çıkarak City forması altındaki toplam maç sayısını 59'a çıkardı. Ancak Rodri'nin çapraz bağ sakatlığından dönmesinin ardından teknik direktör Pep Guardiola'nın hesaplarından çıktı; ardından geçtiğimiz Pazar günü Community Shield maçında Arsenal karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyette teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde yedek kulübesinde beklemekle yetindi ve 78. dakikada oyuna girdi.

Takım içindeki rolü azalmasına rağmen, genç oyuncu bu ay içinde daha önce oynadığı dakikalar konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını açıklamıştı; ancak artık mevcut transfer döneminde Newcastle'ın yedinci transferi olmaya çok yakın.

Newcastle, aralarında genç orta saha ikilisi Alagie Bamba (20 yaşında) ve Sean Storr'un (18 yaşında) da bulunduğu altı yaz transferini tamamlamıştı; ancak Nico ile anlaşmak, takıma anında daha tecrübeli ve Premier Lig atmosferine daha aşina bir seçenek kazandıracak.

Newcastle'ın Premier Lig serüvenine önümüzdeki Pazar günü Liverpool ile oynayacağı merakla beklenen bir karşılaşmayla başlayacağını, Manchester City'nin ise aynı gün Bournemouth'u ağırlayarak sezona başlayacağını hatırlatalım; City bu maça, Barcelona'ya transferini tamamlayan yıldızı Rodri olmadan çıkacak.