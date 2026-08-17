Manchester City, İspanyol Rodri'nin Barcelona'ya transferine onay vermesinin ardından hızlıca sonuçlandırmak istediği bir anlaşmada, genç Faslı orta saha oyuncusu Ayoub Bouaddi'nin transferi için Fransız kulübü Lille ile ileri düzeyde görüşmelere başladı.

"BBC Sport" sitesine göre, Manchester City, Bouaddi transferini bu hafta içinde tamamlamak istiyor. Lille ise son dönemde Avrupa arenasında kendini güçlü bir şekilde kabul ettiren Faslı yetenek üzerindeki ilginin artması nedeniyle, 18 yaşındaki oyuncusunun değerini yaklaşık 100 milyon euro olarak belirliyor.

Bouaddi, son Dünya Kupası'nda dikkat çekici bir performans sergiledi. Fas Milli Takımı'nın çeyrek finale giden yolda oynadığı 6 maçtan 5'inde ilk 11'de yer alarak, genç yaşına rağmen en üst düzey rekabetle başa çıkabildiğini kanıtladı.

Lille oyuncusu erken yaşta önemli bir tecrübe birikimine sahip. 16. yaş gününü kutlamasından sadece birkaç gün sonra, Ekim 2023'teki ilk çıkışından bu yana Fransız takımıyla 88 maça çıktı ve geçen sezon Lille'in Fransa Ligi'nde üçüncü sırayı elde etmesine katkı sağladı.

Lille'in 2024 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında oynadığı maç, Bouaddi'nin öne çıktığı en önemli anlardan biriydi. Bu maçta Avrupa arenasındaki varlığını pekiştiren dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Ardından kulübüyle rekorları kırmaya devam ederek, Belçikalı Eden Hazard'ın elindeki rekoru geride bırakıp Lille tarihinde Fransa Ligi'nde 50 maça ulaşan en genç oyuncu oldu.

Bouaddi oyun kurucu mevkiinde başarılı olmasının yanı sıra, orta sahada birden fazla rol üstlenebilecek yeteneğe sahip. Bu da onu, özellikle Rodri'nin yaklaşık 65 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla ve 4 sezonluk bir sözleşmeyle Barcelona'ya yaklaşan ayrılığıyla birlikte, Manchester City'nin planlarına uygun kılıyor.

Rodri'nin transferinin, Manchester City ile yaşadığı uzun serüvenine son vermesi bekleniyor. İspanyol oyuncu, 2019 yılında Atletico Madrid'den 62,8 milyon sterlin karşılığında transfer olmasından bu yana 7 sezon boyunca kulüp formasıyla 298 maça çıktı ve bu süreçte başta Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig olmak üzere birçok kupa kazandı.

City'nin Bouaddi'ye yönelik hamlesi, kulübün Chelsea oyuncusu Arjantinli Enzo Fernandez'in durumunu hâlâ takip ettiği bir dönemde geliyor. Ancak bilgili kaynaklar, teknik direktör Enzo Maresca'nın oyuncuya olan ilgisinin hâlâ güçlü olduğunu belirtiyor. Bu durum, Bouaddi transferinin başarıya ulaşmasını, İngiliz kulübünün orta sahadaki diğer hamlelerine ilişkin hesaplarını etkileyebilecek bir faktör hâline getiriyor.