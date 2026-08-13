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Rodri'nin ardından: El-Kadisiye, Manchester City'nin orta saha yıldızına yaklaşıyor

Transfers
Al Qadsiah
M.City
Rodri
T. Reijnders
Barcelona
Premier Lig
Premier Lig
Suudi Arabistan
İngiltere
İspanya
Hollanda

Semavi kulüp orta sahada yeni bir oyuncudan daha vazgeçiyor

Basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan ekibi El-Kadisiye, mevcut yaz transfer döneminde İngiliz kulübü Manchester City'nin orta saha oyuncusuyla anlaşmaya yaklaştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, El-Kadisiye'nin mevcut yaz transfer döneminde Hollandalı oyuncu Tijani Reijnders'ı kadrosuna katmak için Manchester City ile ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Romano, "X" adlı sitedeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, iki kulübün 60 milyon euroluk büyük bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yaklaştığını, ancak her şeyin oyuncunun kendi isteğine bağlı olduğunu belirtti.

Reijnders, başta Nottingham Forest olmak üzere Premier Lig'in bazı kulüplerinin ilgisini çekiyor; ancak Hollandalı oyuncu şu ana kadar herhangi bir takıma transfer için onay vermiş değil.

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28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Milan'dan gelerek gökmavili kulübe katılmış ve takımla çıktığı 50 maçta 7 gol atıp 8 asist yapmayı başarmıştı.

Reijnders, İspanyol Rodri'nin ardından Manchester City'nin orta sahasından mevcut yaz transfer döneminde ayrılan ikinci isim olabilir; Rodri de Barcelona'ya transfer olmaya yaklaşmış durumda.

Bu gelişme, City'nin İngiliz orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı; ayrıca Lille'den Faslı Ayoub Bouaddi'yi transfer etmeye yaklaştığı ve adının Chelsea'nin yıldızı Arjantinli Enzo Fernandez'le anıldığı bir dönemde geldi.

Hatırlatmak gerekirse, El-Kadisiye yeni sezonda kadrosunu güçlü bir şekilde takviye etmek için çalışıyor; özellikle de tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında yer alacak olması nedeniyle.

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