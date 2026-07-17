Rodri, Messi'yi durdurma planını açıkladı... ve Yamal'ı övdü: Beni hiç beklemediğim bir şekilde hayran bıraktı!

İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri Hernández, Arjantin ile oynanacak 2026 Dünya Kupası final maçından birkaç saat önce, takım arkadaşlarına aşılamak istediği mücadele felsefesini açıkladı ve “Hayatta cesaret her zaman meyvesini verir” dedi, ve “Matador”un, kaybetme korkusundan daha güçlü bir kazanma arzusuyla maça çıkması gerektiğini vurguladı.

22 Haziran’da 30. yaş gününü kutlayan İngiliz Manchester City yıldızı, İspanyol “AS” gazetesine verdiği röportajda, takımın “bunun hayatlarının maçı olduğunun bilincinde, büyük bir coşku ve sakinlikle” maça çıktığını belirtti.

Rodri, 16 yaşında boyu 160 santimetreyi bile geçmeyen genç milli takım günlerinden bu yana kat ettiği uzun yolu anlatarak şöyle konuştu: “Bir gün bu seviyeye ulaşacağımı hiç hayal etmemiştim, ancak sıkı çalışma, disiplin ve sürekli gelişme çabasıyla bu anlara ulaşabilirsiniz.”

Altın Top ödülünün sahibi, Dünya Kupası’nda zirveye ulaşma planının ayrıntılarını açıkladı ve teknik direktörü Pep Guardiola ile sakatlığından kurtulmanın ve kas gelişimine odaklanmanın gerekliliği üzerine bir dizi görüşme yaptığını belirterek şunları söyledi: "Bu yıl, iyi bir hazırlık yapmak ve Dünya Kupası’na odaklanmak için ayrılmıştı; şu anda bu sezonun en iyi formundayım."

Arjantin ile oynanacak maçla ilgili olarak Rodri, ayrıntılı bir taktik analiz yaptı ve “Tango”nun, İspanya’nın yarı finalde elediği Fransa’dan tamamen farklı bir takım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Arjantin daha uyumlu bir takım, top hakimiyetine dayalı oynuyor ve son derece hücumcu bir yapıya sahip. Güçlü yanlarımızla onlara nasıl zarar verebileceğimizi anlamamız gerekiyor."

"Davranışlarını tahmin etmesi zor bir oyuncu" olarak tanımladığı Lionel Messi ile karşılaşmaya gelince, Rodri anahtarın “onu ceza sahasından uzak tutmak ve sahanın ilerleyen bölgelerinde güçlü bir baskı kurmak”ta yattığını vurguladı.

39 yaşındaki Arjantinli yıldızın kariyerini öven Rodri, “Bu seviyeye ulaşması ve Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu olması inanılmaz bir şey” dedi.

İspanya kaptanı, genç takım arkadaşı Lamine Yamal’ı da överek, “Beni en çok etkileyen şey, topun olmadığı anlardaki katkıları ve takım için gösterdiği fedakarlıktı” dedi ve 19 yaşındaki gencin “maçı belirleyecek o kritik anı” yaşamasını diledi.

Rodri, konuşmasını İspanyol halkına yönelik bir mesajla sonlandırdı ve şöyle dedi: “Onların sokaklara çıkıp ortak bir amaç uğruna birleşmelerine ihtiyacımız var. Futbol hepimizi bir araya getiren şeydir ve umarız Pazar günü ekran başında bizi destekleyip tezahürat ederler.”