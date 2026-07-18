Rodri: Messi tüm zamanların en iyisi… Arjantin’i kışkırtmak futbolun bir parçası

İspanya kaptanı Rodri, Dünya Kupası finali öncesinde takımının temel mesajının, kaybetme korkusundan daha güçlü bir kazanma arzusu sergilemek olduğunu vurguladı ve Arjantin ile oynanacak maçın dünya şampiyonluğuna ulaşmak için en ideal sınav olduğunu belirtti.

Takımın ana hedefi hakkında konuşan Rodri, maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: “Hedefimiz, şu anda bulunduğumuz noktaya gelmekti. Dünya Kupası’nı kazanmak istiyorduk ve bunun gerçekleşebileceğini biliyoruz. Büyük rakipleri yenebileceğimizi kanıtladık ve şimdi en zorlu rakiple karşı karşıyayız. Bu, Dünya Kupası’nı kaldırabilecek miyiz diye görmek için mükemmel bir sınav olacak. Kaybetme korkusundan daha büyük bir kazanma arzusu içinde olmalıyız.”

İspanya milli takımının güçlü yanları hakkında konuşan Rodri, “Her takımın güçlü ve zayıf yanları vardır. Biz yenilmesi zor bir takımız. Ceza sahası ve orta saha ile iyi başa çıkabiliyoruz. Birkaç zayıf yanımız var ama bunları kendime saklayacağım” dedi.

Rodri, Dünya Kupası şampiyonluğu hedefiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Takımın olgunlaştığı bir büyüme ve gelişme sürecinden geliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, bu nesil çok tartışma yaratacak. Dünya şampiyonu olma yolunda, Avrupa Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nı kazanarak zaten attığımız adımlar var. Şimdi önümüzde Dünya Kupası finali var ve Pazar günü bu nesli unutulmaz kılma fırsatımız var."

Beklenen taraftar atmosferi ve Arjantin milli takımına verilecek büyük destekle ilgili olarak Rodri şunları söyledi: “Desteğin önemli olduğunu düşünüyorum, ancak maçlar sahada karar verilir. Stadyumlarda çok sayıda İspanya forması vardı ve taraftarların bize verdiği desteği hissettik. Onların desteğine güveniyoruz ve onlar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Liderlik rolünün gelişimi ve takım üzerindeki etkisi hakkında ise şunları söyledi: “Eski liderlerden ve bu rolün ne anlama geldiğinden dersler aldım. Artık oyuncular bana biraz daha fazla bakıyor, bu yüzden bir adım öne çıkmam gerekiyordu.”

Lionel Messi ile karşılaşma konusunda ise Rodri şunları söyledi: “Onun neyi temsil ettiğini açıklamaya gerek olduğunu sanmıyorum. Benim için o tüm zamanların en iyi oyuncusu. Milli takımını sürükleyebildi, ancak Arjantin sadece Messi’den ibaret değil. Bence en iyi takım oyununu sergileyen iki takım biziz.”

Arjantin’in arka arkaya iki finale yükselmesiyle ilgili olarak İspanya kaptanı şu yorumu yaptı: “Bu, onların başarısı ve büyük bir değer. Biz de gelişim sürecimizde aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz.”

2010 Dünya Kupası finalini anımsayan Rodri, “Üzerinden uzun zaman geçti, ancak o dönemde ülkemiz için imkansız görünen bir hedefin peşinden gitme zihniyetini koruyabiliriz” dedi.

Dünya şampiyonluğu için bir şeylerden fedakarlık etmeye hazır olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Bilmiyorum. En büyük şey dünya şampiyonu olmaktır. Önemli olan neyi değiştireceğiniz değil, her şeyin sürekli bir süreç olmasıdır. En önemlisi, en büyük başarıya ulaşabileceğinize dair farkındalığınızı uyandırmaktır.”

“Orta saha mücadelesini kazanan maçı da kazanır” sözü üzerine ise şöyle yorumladı: “Bilmiyorum, ancak galibiyet için orta sahanın önemine inanıyorum. Her iki takımın da harika bir orta sahası var ve bu konu mutlak bir belirleyici olmayacaktır.”

İspanya milli takımının oyun stiline ilişkin ise şunları açıkladı: “Hangi oyun stiline sahip olduğumuzu bilmiyorum; belirli bir stil yok. Maçlar içinde farklı dönemler yaşanıyor ve her maç birbirine benzemiyor. Bu, rakibe bağlı. Bu maç daha fiziksel geçecek ve biz her duruma uyum sağlayabiliriz.”

Rodri, açıklamalarını Arjantinli oyuncuların provokasyonlarından bahsederek şöyle tamamladı: “Bu da futbolun bir parçası. Maçın nasıl gelişeceğini göreceğiz. Onları, elinden gelenin en iyisini yapan, belirleyici ve güçlü olmak isteyen bir milli takım olarak düşünmeyi seviyorum. Ancak böyle bir durum olursa, o oyuna girmeyeceğiz ve konuyu tamamen görmezden geleceğiz.”