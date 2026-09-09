Şüphe yok: Borussia Dortmund, geçmiş sezonlarda da hücum ve savunma yönü güçlü merkezi orta saha oyuncuları bakımından sıkıntı çekmedi. Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Julian Brandt ve geçen kış arasına kadar Pascal Groß farklı oyuncu tipleri, ancak hepsinin kendine has özellikleri var. Buna karşın onları birleştiren nokta şu: Teknik direktör Niko Kovac, görünüşe göre hiçbirine Dortmund oyununun gerçekten merkezden kurulmasını emanet etmedi.

Bunu oyunculara yüklemek bile gerekmez; Kovac, teknik direktörlük kariyeri boyunca merkezden oyun kurma konusunda genel olarak çok istekli olmadığını ve özellikle rakip baskısı altında hızlı şekilde kanada oynamayı tercih ettiğini gösterdi. Geçen sezon BVB’nin oyununa belli bir yaratıcılık yoksunluğu atfedildiyse, bunun nedeni de merkezi orta saha oyuncularının topa nispeten az temas etmesi ve kanatlardaki dış oyuncuların da görece sıkı markaj altında tutulabilmesiydi.

Joey Veerman, Villarreal karşısında BVB adına kaç topa temas etti?

Ancak bu yaz BVB, Kovac’ın bile oyunu merkezden yönlendirme alışkanlığını söküp atamayacağı - ya da atmak istemeyeceği - bir oyuncu transfer etti. Çünkü Joey Veerman takım arkadaşlarından sadece sürekli olarak topu merkeze kendisine oynamalarını istemiyor. Etkileyici pas kalitesi, daha da dikkat çekici oyun zekâsı ve Rodri, Toni Kroos ya da Andrea Pirlo gibi metronomları hatırlatan zamanlama duygusu sayesinde, aldığı toplarla çoğu zaman oldukça iyi işler yapıyor.

Bundesliga’da TSG Hoffenheim karşısında son derece şanslı gelen 3-2’lik galibiyette oyuna sonradan girerek sonunda Dortmund oyununa sakinlik ve yapı kazandırmıştı; Şampiyonlar Ligi’ne başlangıçta FC Villarreal karşısında alınan ve son bölümü yine gereksiz yere çekişmeli geçen 3-2’lik galibiyette ise başlangıçtan itibaren çevresindeki takım arkadaşlarını daha iyi hale getiren bir oyun kurucu gibiydi. Yanındaki çift ön liberoda Felix Nmcha, onun sol önünde Marcel Sabitzer, sakatlığına kadar Konstantinos Karetsas ve ardından sağ önünde Ethan Nwaneri topu sadece sık sık Verman’a vermedi; aynı zamanda ondan topu daha sonra öncekinden de daha iyi pozisyonlarda geri aldılar.

Villarreal karşısında 99 topa temas etti; bu, teknik direktörü Niko Kovac olmayan ve BVB hocasına kıyasla biraz daha baskın bir oyun tarzını temsil eden bir takımın orta saha oyuncusu için bile güçlü bir rakam. Attığı 87 pasın 82’si takım arkadaşına ulaştı, pasların ve pas alıcılarının çeşitliliği de etkileyiciydi. Veerman topu pratikte sahanın her bölgesindeki hemen herkese oynadı - hem de rakip baskısı altında. Veerman’ın, tıpkı idolü Pirlo gibi ne en hızlı ne de en dinamik oyuncu olmaması, Villarreal karşısındaki gibi topu neredeyse hiç kaybetmediğinde ve rakip baskısı altında da akıllı paslar oynadığında pek göze çarpmıyor.

Niko Kovac, Joey Veerman hakkında ne söyledi?

“Top ayağındayken gerçekten çok iyi, bu yüzden onu transfer ettik; özellikle böyle dar alanlarda, rakibin baskısı bu kadar arttığında, yine de dar alanda çözümler bulabilmek için”, diyerek Kovac Hollandalı oyuncuyu Hoffenheim maçının ardından övmüştü. Villarreal karşısında Eredivisie’de geride kalan sezonun asist kralı (14 asist) daha da iyiydi. Yaklaşık 22 milyon euro bonservis bedeliyle PSV Eindhoven’dan gelen Veerman’ın bazı uzmanlar tarafından sezon başlamadan önce bile Bundesliga’nın en iyi transferi olarak nitelendirilmesinin nedeni, en geç bu maçtan sonra anlaşılıyor.

Böyle devam ederse Joey Veerman, Dortmund’da sadece Borussia Dortmund’un aradığı ve BVB’ye son dönemde fazlasıyla eksik olanı veren oyuncu olmayabilir; aynı zamanda Niko Kovac’ı gizli merkez fobisinden kurtaran oyuncu da olabilir. Belki de daha iyi haber olan budur.



