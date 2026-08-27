Yeni transfer Rodri, Barcelona forması altındaki ilk maçına, Perşembe akşamı Spotify Camp Nou'da Barça'nın 2-0 kazandığı Athletic Bilbao karşılaşmasında çıktı.

Rodri, La Liga'daki ilk maçta Elche karşısında forma giymemesinin ardından, 62. dakikada Marc Bernal'in yerine oyuna girerek Barcelona oyuncusu olarak ilk dakikalarını geçirdi.

Sport gazetesi, Camp Nou'daki Barcelona taraftarının Rodri'yi sıcak ve gür bir alkışla karşıladığını aktardı.

Rodri, Barça'ya sunabileceği en belirgin güçlü yönlerinden birini göstermek için çok fazla dakikaya ihtiyaç duymadı; oyuncu topu almak için neredeyse her an müsaitti, takım Bilbao'nun baskısından çıkmaya ihtiyaç duyduğunda kendisini takım arkadaşlarına gösteriyor ve sürekli bir pas seçeneği olarak beliriyordu.

Rodri'nin varlığı, Barça'nın oyunun temposunu düşürmesine ve maçı daha sakin bir şekilde sürdürmesine olanak tanıdı; ayrıca hava toplarında iyi bir izlenim bırakarak birçok ikili mücadeleyi kazandı.

Maçın ardından DAZN kanalına konuşan Rodri, Barcelona forması altındaki ilk maçından duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

Orta saha oyuncusu şunları söyledi: "İlk maçımı oynadığım için mutluyum. Galibiyet için mutluyum, iki maçta iki galibiyet aldık. Ritmimi yeniden yakalamam ve bu büyük takıma uyum sağlamam önemli. İçimde iyi hisler var."

Rodri sözlerine şöyle devam etti: "Uzun bir yaz oldu ve ritmimi hızla yeniden yakalamam gerekiyor. İşlerin gidişatından çok memnunum ve olmak istediğim yerdeyim. Şimdi çalışmamız gerekiyor."

Rodri ayrıca, Athletic Bilbao karşısında gecenin en parlak yıldızlarından biri olan Lamine Yamal'in performansını da övdü.

Orta saha oyuncusu, genç kanat oyuncusunun daha zor bir dönemden geçtiğini ve takım arkadaşlarının ona destek olmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi: "Bu inanılmaz bir şey. Daha üzgün olduğu bir dönemden geçiyordu, moralini yükseltmeye çalıştık ve Lamine'in en iyi versiyonunu gördük."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz