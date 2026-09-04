İspanyol Rodri, kendine özel rehabilitasyon ve fiziksel programını tamamlamasının ardından Barcelona'da ilk 11'de forma giymeye yaklaştı. Böylece diğer takım arkadaşlarıyla normal şekilde çalışmaya hazır hale geldi. Teknik direktör Hansi Flick ise onu ilk 11'e dahil edeceği anı bekliyor.

Rodri, Barcelona kadrosuna geç katılmış, bu da onu takımla tüm hazırlık dönemini geçirmekten mahrum bırakmıştı. Ayrıca İspanya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'ndaki yoğun katılımının ardından uyum sağlaması için ek bir süreye ihtiyaç duymuştu; zira ülkesinin şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olmak için büyük bir çaba sarf etmişti.

İspanyol orta saha oyuncusu, Barcelona'nın Rayo Vallecano ile karşılaşmasına kadar süren özel bir programa tabi tutuldu, ardından bu haftadan itibaren antrenmanlara normal şekilde başladı. Bu durum, teknik ekibi ona ilk 11'de forma vermek için en uygun zamanı incelemeye yöneltti.

"Sport" gazetesine göre, teknik direktör Hansi Flick İspanyol oyuncu konusunda kararsız durumda. Rodri'yi yarından sonra pazar günü Mestalla Stadı'nda oynanacak Valencia maçında ilk 11'e sürebilir ya da bu adımı önümüzdeki çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısındaki daha zorlu bir maça erteleyebilir.

Teknik ekip, Rodri'nin katılımını ve antrenman yüklerini büyük bir titizlikle yönetiyor. Amaç, uzun ve yorucu bir sezon boyunca onu mümkün olan en iyi fiziksel duruma ulaştırmak; bu arada da sezon başında onu tüketmemeye özen göstermek.

Rodri şimdiye kadar Athletic Bilbao karşısında 27 dakika, ardından Rayo Vallecano karşısında da 26 dakika sahada kaldı. Her iki maçta da sahaya çıktığı sürelerde Barcelona'ya daha fazla sakinlik ve oyun temposunu kontrol etme kabiliyeti kazandırmayı başardı, özellikle de takımın oyununun aşırı hıza kaydığı anlarda.

Ayrıca oku:

Tokadın tekrarından korkarak: Barcelona, Hamza Abdülkerim'in sözleşmesini yenilemek için hızla harekete geçti

Öte yandan Marc Bernal, Rodri'nin yokluğunda dikkat çeken performanslar sergiledi ve onun yerini doldurmakla kalmayıp öyle güçlü bir görüntü ortaya koydu ki, Barcelona yeni yıldızını tam anlamıyla sahaya sürmekte acele etmek zorunda kalmadı.

Bernal'in sergilediği performanslar, Flick'e ikiliyi dönüşümlü olarak sahaya sürme fırsatı veriyor. Ancak beklentiler, Rodri'nin fiziksel olarak tam hazır hale gelir gelmez büyük maçlarda ilk tercih olacağını gösteriyor.

Yoğun fikstür Flick'i korkutuyor

Rodri'nin, ister ilk 11'de başlasın ister ikinci yarıda yeniden sahaya çıksın, Valencia karşısında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Öte yandan, 9 Eylül çarşamba günü Spotify Camp Nou'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Feyenoord maçında ilk 11'de başlama ihtimali çok daha yüksek görünüyor.

Barcelona, milli ara öncesinde yoğun bir fikstürle karşı karşıya. Çarşamba günü Feyenoord ile karşılaşacak, ardından 13 Eylül pazar günü Ciudad de Valencia Stadı'nda Levante ile oynayacak, 16 Eylül çarşamba günü Racing'i ağırlayacak, sonra da İspanya Ligi'nin bu bölümünü 19 Eylül cumartesi günü Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda Sevilla karşısında tamamlayacak.

Bu zorlu fikstür, teknik ekibi oyuncuların, başta Rodri olmak üzere, fiziksel yükleriyle temkinli davranmaya zorluyor. Barcelona onu mümkün olan en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor.

Dünya şampiyonu kaptan, İspanya'yla dönüşe hazırlanıyor

Rodri üzerindeki baskı yalnızca Barcelona ile sınırlı değil; zira önümüzdeki milli ara döneminde İspanya Milli Takımı'na da katılması bekleniyor. Rodri, ülkesini Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasının ardından "La Roja"nın kaptanı olmuştu.

Rodri, Avrupa Uluslar Ligi'nde 4 maç içeren bir periyotta İspanya ile birlikte olacak. Bu maçlar arasında 27 Eylül'de Wembley'de oynanacak İngiltere karşılaşması da bulunuyor; bu maç, İspanya Milli Takımı'nın formasına ikinci yıldızı ekledikten sonraki ilk çıkışı olacak.

İspanya Milli Takımı ayrıca iki haftaya yayılan milli ara döneminde Çek Cumhuriyeti ve iki kez karşılaşacağı Hırvatistan ile oynayacak.

Rodri milli takım için ne kadar önemli olsa da, Luis de la Fuente her zaman oyuncularının fiziksel durumunu riske atmamaya özen gösteriyor; bu da ona Barcelona yıldızının oynayacağı dakikaları yönetme konusunda esneklik sağlıyor.

İspanyol teknik direktör, son dönemde Arsenal'de ilk 11 yerini kaybeden Martín Zubimendi'de güvenilir bir alternatife sahip. Ancak bu durum, de la Fuente'nin ona olan güvenini etkilemedi; nitekim bu, Dünya Kupası finalinde açıkça görüldü: Zubimendi, uzatmalarda yorgun düşen Rodri'nin yerine girmiş ve etkili bir performans sergilemişti.

Hem Barcelona hem de İspanya Milli Takımı, Rodri'ye dinlenme dönemleri sağlayabilecek seçeneklere sahip. Bernal, Flick için mevcut çözümlerden biriyken, Zubimendi de milli takımda onun yerini doldurabilir; ayrıca Gavi gibi başka oyuncuların savunma hattının önünde görevlendirilmesi de mümkün.

Rodri, Barcelona'nın güvendiği en önemli liderlerden biri olmayı sürdürüyor. Kısa sürede saha içi ve dışındaki disipliniyle takım arkadaşlarının beğenisini kazanmayı başardı; öyle ki genç oyuncular onu örnek alınacak bir model olarak görürken, soyunma odasındaki tecrübeli isimler de onu takımın en önemli referanslarından biri olarak değerlendiriyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

