Barcelona, salı gecesi Aston Villa karşısında sergilediği üstün Şampiyonlar Ligi performansının ardından ciddi bir sakatlık endişesi yaşadı. Orta sahanın lideri Rodri erken dakikalarda oyundan çıkmak zorunda kalırken, Hansi Flick'i bu hafta sonu Atletico Madrid ile oynanacak kritik lig maçı öncesinde endişeli bir bekleyişe sürükledi.

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Rodri arka adale sorunu nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı

Rodri, Barcelona'nın Aston Villa'yı 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısının sonlarına doğru değişiklik istedi. Sağ arka adalesinde ağrı hisseden 30 yaşındaki oyuncu, sorunun daha da ağırlaşmasını önlemek için sağlık ekibi tarafından devre arasında oyundan alındı.

İkinci yarıda altyapıdan yetişen Marc Bernal, Pedri'nin yanında görev yaptı. Genç oyuncu, soğukkanlı bir performans sergileyerek Barcelona'nın savunma düzenini korumasına ve Avrupa kupalarında 18 maç sonra ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlamasına yardımcı oldu.

Flick, Rodri'nin sağlık kontrollerinden geçeceğini doğruladı

Flick, orta sahanın kilit isminin erken çıkışının tedbir amaçlı olduğunu doğruladı ancak sorunun tam olarak ne kadar ciddi olduğu henüz belli değil. Teknik direktör, kesin bir dönüş takviminin kapsamlı sağlık kontrollerinin sonuçlarına bağlı olacağını söyledi.

Flick, son düdüğün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biraz rahatsızlık hissetti. Testler için [perşembeyi] beklememiz gerekiyor” dedi.

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Haberi yayımlayan Mundo Deportivo'ya göre orta saha oyuncusu, çarşamba günkü toparlanma çalışması sırasında ilk değerlendirmelerden geçecek. Bu testlerin sonuçları, tecrübeli oyuncunun hafta sonunda eski takımına karşı forma giyip giyemeyeceğini belirleyecek.

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Yoğun maç temposu etkisini gösteriyor

Arka adalesindeki sorun, Rodri'nin ağır iş yüküne ilişkin artan endişeleri gündeme getirdi. Manchester City'den transferini tamamladığından bu yana bu sezon 14 maçta 945 dakika süre alan orta saha oyuncusu, Flick'in en çok güvendiği isimlerden biri hâline geldi.

Rodri'nin aldığı süre, cumartesi günü Alaves'in ligde 6-1 mağlup edildiği maçta özellikle dikkat çekti. Pedri, Raphinha ve Lamine Yamal gibi önemli ilk 11 oyuncuları farklı bir üstünlük sağlandıktan sonra dinlendirilirken Rodri 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.

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Sakatlık endişesine rağmen Barcelona, ekim ayının sonlarında Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında üst üste aldığı yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçti. Salı günkü Avrupa zaferinin ardından dokuz puana ulaşan Barcelona, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda ikinci sırayı paylaşırken lider PSG'nin üç puan gerisinde bulunuyor.

Zirve mücadelesi yaklaşıyor

La Liga lideri Barcelona, pazar günü Atletico Madrid'le karşılaşmak için İspanya'nın başkentine gidecek. Zorlu rakip karşısında Flick'i önemli bir kadro seçimi bekliyor. Barcelona, orta sahanın merkezinde düzenli olarak görev yapan Rodri'nin oynayabilmesini çok istiyor.

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Rodri'nin forma giyemeyeceği kesinleşirse Bernal, orta sahanın gerisinde doğal bir alternatif olacak. Ancak böylesine kritik bir maçta 30 yaşındaki oyuncunun pozisyon bilgisi ve engin tecrübesinin yerini doldurmak, deplasman ekibi için önemli bir sınav olacak.