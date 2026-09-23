İspanya Milli Takımı'nın kaptanı ve Barcelona'nın yeni yıldızı Rodri, kalbini açarak geleceğine dair çarpıcı perde arkası detayları paylaştı ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'in kendisini kadrosuna katmak için elinden gelen her şeyi yaptığını doğruladı. Bu itiraf, iki ezeli rakip arasındaki mücadeleyi yeniden alevlendirebilir.

Rodri'nin açıklamaları, ünlü medya insanı Juanma Castaño'nun İspanya Milli Takımı kampından, meşhur "El Partidazo de COPE" programında kendisiyle yaptığı özel bir röportaj sırasında geldi. Rodri burada Barcelona'ya transferinden, Ballon d'Or ödülünü kazanma yönündeki büyük şansından ve Real Madrid'in müzakerelerinin gerçek yüzünden söz etti.

Real Madrid yönetimine övgü

Yaz döneminde Real Madrid'e katılma ihtimaline gelince, Rodri kraliyet kulübünün gösterdiği ilginin büyüklüğünü inkâr etmedi; aksine kulübün kendisiyle iletişim kurma biçimini övdü.

Rodri açık yüreklilikle şunları söyledi: "Real Madrid daha en baştan bana büyük bir ilgi gösterdi ve son derece ideal davrandı. Beni kadrolarına katmak için ellerinden geleni yaptılar. Oradaki bazı kişilerle konuştum ve bana katılmam yönündeki heyecanlarını ve şiddetli isteklerini ilettiler. İşte bu da nihai kararımı daha da zorlaştırdı."

Rodri, yaz döneminde Barcelona'ya yaptığı ses getiren transferin, adının Ballon d'Or ile anılmasının ve Real Madrid'in kendisine gösterdiği güçlü ilginin ardından şu anda dünya sahnesindeki en öne çıkan isimlerden biri konumunda bulunuyor.

Hakemleri savunuyor

Röportajın bir başka bölümünde İspanya Milli Takımı'nın kaptanı, Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan son maça eşlik eden büyük hakem tartışmasına değindi.

Şunları söyledi: "Coté'nin ayağını geri çekip çekemeyeceğini bilmiyorum, ancak Kang-in'e karşı yaptığı faul kesinlikle kırmızı kartı hak ediyor."

Hakemlik sistemini savunarak şöyle ekledi: "O pozisyonu bir kenara bırakırsak, hakemler bir maçta hata yapabilir, ancak onların hataları 38 maçlık koca bir sezonla kıyaslanamaz. Hakemlerin Barcelona'nın ligi kazanmasını istediğini söylemek, futbola çok büyük zarar verir."

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Sözlerini sakin bir mesajla tamamladı: "Kulübünü desteklemekte ve onu savunmakta bir sakınca yok, ama belli bir noktaya kadar. Sonuçta hepimiz insanız ve hata yaparız."