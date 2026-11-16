Barcelona'nın oyuncusu ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri, teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki milli takımın elde ettiği başarıyı değerlendirdi ve rekor galibiyet serisinin teknik ekibin ortaya koyduğu büyük emeği yansıttığını vurguladı.

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Rodri, "Sport" gazetesinin düzenlediği ve La Pedrera binasında gerçekleştirilen, çok sayıda spor insanının da katıldığı yıllık törende 2026 Değerler Ödülü'nü aldı.

Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick'in de ödülünü almak için törene katılması bekleniyordu ancak Alman çalıştırıcı soğuk algınlığı nedeniyle katılamayacağını bildirdi. Madrilenli oyuncu ise şu sıralar kişisel olarak nasıl hissettiğinden söz etti.

Rodri, "Artık çok daha fazla keyif alıyorum. Yaşadığım ciddi sakatlığın ardından ve yaş ilerledikçe, insan daha da olgunlaştıkça, anların tadını daha iyi çıkardığımı hissediyorum. Tıpkı geçen Dünya Kupası'nda olduğu gibi" dedi.

Ödülü İspanya Milli Takımı adına alan Rodri, milli takımı bir takım olarak tanımlamayı tercih ettiğini belirterek "Ona takım demeyi tercih ediyorum, çünkü gerçekten temsil ettiğimiz şey bu" ifadelerini kullandı.

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Rodri şöyle devam etti: "Zor anlarda bu daha da belirgin hale geliyor. Biz bir grubuz, hatta birbirine çok sıkı bağlı bir aile gibiyiz. Dün kaybetmiş olsak bile, elde ettiğimiz ve rekora dönüşen galibiyet serisi Luis de la Fuente ile yaptığımız çalışmayı yansıtıyor."

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Zorluklarla dolu bir kariyer

Rodri'nin kariyeri zorluklardan uzak geçmedi. İspanyol orta saha oyuncusu Avrupa futbolunda büyük bir konuma ulaşmış olsa da Eylül 2024'te yaşadığı ciddi sakatlık, profesyonel kariyerinin en zor dönemlerinden biri oldu. Uzun süre sahalardan uzak kalmak zorunda kalan oyuncunun yokluğu, kulübü Manchester City ve İspanya Milli Takımı için ağır bir darbe oldu.

Sağ dizinde ön çapraz bağ kopması yaşayan Rodri'nin, takımın en önemli ve oyun yapısını en çok etkileyen isimlerinden biri olduğu İngiliz ekibiyle sezonu bu sakatlıkla sona erdi. Onun yokluğu yalnızca savunma becerileriyle sınırlı kalmadı; hücum kurgusundaki rolüne ve maçların temposunu kontrol etmesine uzanırken, takım arkadaşlarına hatlar arasında gereken dengeyi sağlama becerisi de eksildi.

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O dönemin tüm zorluğuna rağmen Rodri, büyük tecrübesi ve oyunu okuma yeteneği sayesinde konumunu adım adım yeniden kazanmayı başardı. Bu özellikler onu dünyanın en önemli orta saha oyuncularından biri yapmıştı.

Rodri daha önce İspanya'yı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa taşımış, aynı yıl oyunun en parlak yıldızlarını geride bırakarak Ballon d'Or'u kazanmış ve olağanüstü kariyerini taçlandırmıştı.

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2026 yazı ise oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İspanyol yıldız, İngiltere'de geçirdiği 7 yılın ardından yeniden La Liga'ya döndü.

Katalan kulübüyle 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalayan Rodri, oyunun temposunu ayarlama ve hatlar arasında bağlantı kurma becerisiyle teknik direktör Hansi Flick'in projesine yapılan en önemli takviyelerden biri oldu.

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Flick'in ödülü

Flick'in yokluğunda ödülü, Alman teknik adam adına Barça'nın başkan yardımcısı Rafa Yuste aldı ve Barcelona teknik direktörünün sahip olduğu nitelikleri övdü.

Yuste, Flick hakkında şunları söyledi: "İnsanlar onu seviyor çünkü çok alçakgönüllü ve kalplere dokunabiliyor. Keyifli bir futbol oynatarak galibiyetler elde etmek istiyor ve taraftarları kendine çekebilmesini sağlayan da bu. Çok büyük değerlere sahip."