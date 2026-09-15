Barcelona orta saha oyuncusu Rodri, takım arkadaşı Raphinha'nın sergilediği seviyeye büyük hayranlık duyduğunu belirterek, Brezilyalı oyuncunun sahip olduğu fiziksel durumun kendisini şaşırttığını söyledi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, 30 yaşındaki Rodri, gazeteye verdiği röportajda açık yürekli konuştu ve Barcelona soyunma odasındaki bazı takım arkadaşlarına değindi.

Katalan orta saha oyuncusu, Barcelona kadrosuna yeni katılanlardan biri; bu nedenle onun için neredeyse her şey hâlâ yeni.

Daha önce tanımadığı oyuncular arasında Raphinha da yer alıyor. Rodri, Hans Flick'in beklenmedik bir şekilde Brezilyalı oyuncuya net bir forvet olarak güvenmesiyle birlikte, onun sergilediği seviye ve yoğunluk karşısındaki hayranlığını dile getirdi.

Rodri'ye "Takımda seni en çok şaşırtan oyuncu kim?" diye soruldu ve şu yanıtı verdi: "Raphinha beni gerçekten çok şaşırttı. Nasıl bir oyuncu olduğunu bilmediğim için değil, ama muhteşem bir oyuncu ve içinde bulunduğu durum harika."

Şöyle devam etti: "Ayrıca gülüyorum çünkü benimle aynı yaşta, buna rağmen sanki fiziksel bir kapasitesi var gibi... Doğru, farklı özelliklere sahibiz, bu açık, ama herkes onun 24 ya da 25 yaşında olduğunu düşünebilir; ama hayır, o benim gibi 30 yaşında ve buna rağmen bu muazzam fiziksel kapasiteye sahip."

Rodri, "Manchester City'de onunla birlikte oynadın ve onu iyi tanıyorsun, Julian Alvarez'i transfer eder miydin?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Harika bir oyuncu. Kesinlikle, evet, Julian'ı transfer ederdim. Ayrıca onunla iki yıl boyunca oynama şansına eriştim ve onu olağanüstü bir oyuncu olarak görüyorum. Ayrıca net bir forvetten çok, neredeyse ikinci forvet mevkiinde oynadı; her ne kadar net forvet mevkiinden gelen bir oyuncu olsa da."

Şöyle bitirdi: "Alvarez ayrıca forvetin arkasında oynayabileceği bir mevkiye ya da ikinci forvet olarak uyum sağladı, hatta orta saha oyuncusu mevkiinde maçlar oynadı; ama bana göre o muhteşem bir oyuncu."



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