Barcelona orta saha oyuncusu İspanyol Rodri, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun takım için bu sezon mümkün olduğunu vurgularken, aynı zamanda Katalan ekibinin kupanın favori adayı olmadığının altını çizdi.

Rodri, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin öne çıkardığı röportajdan alıntılarda şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi mümkün, ancak favori aday olduğumuzu düşünmüyorum."

Daha önce Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği eski Manchester City oyuncusu, Barcelona'nın 12 yıllık bir aranın ardından Avrupa tahtını yeniden ele geçirmek için seçeneklere sahip olduğunu değerlendirdi; ancak aynı zamanda gerçekçi olmaya çağırdı ve takımın geçmişin hatalarını tekrarlamamak için birçok kusuru düzeltmesi gerektiği konusunda uyardı.

Barcelona içinde hiç kimsenin bunun en büyük hedef olduğunu gizlemediği bir ortamda, Şampiyonlar Ligi'ni bu sezon ulaşılabilir bir kupa olarak görüp görmediği ve soyunma odası ile antrenmanlarda gördüklerine dayanarak, gazete oyuncuya şu soruyu yöneltti: "Burada hiç kimse Şampiyonlar Ligi'nin Barcelona'nın en büyük hedefi olduğunu gizlemiyor. Soyunma odasında ve antrenmanlarda gördüklerinden yola çıkarak, bunun bu sezon mümkün bir kupa olduğunu düşünüyor musun?"

Rodri şöyle açıkladı: "Evet, bunun mümkün bir kupa olduğunu açıkça görüyorum ve tabir yerindeyse, kendimizi kanıtlamak ve Avrupa'ya temsil ettiğimiz takımın gerçek doğasını göstermek için bize kalan o adım bu. Bu açıdan favori aday olduğumuzu düşünmüyorum; nereden geldiğimizi anlamalı ve şampiyon olmak için neyin gerektiğini kavramalıyız. Bu takımın şampiyon olabilmek için hâlâ birçok şeyi düzeltmesi gerekiyor."

Barcelona'nın yeni yıldızı şunları ekledi: "Benim gibi oyuncular kısmen bunun için geldi; büyümek ve takıma, Şampiyonlar Ligi gibi çok özel kupaları kazanmak için önemli olduğunu düşündüğüm o parçayı katmak için. Çünkü bence Şampiyonlar Ligi en iyi olanın kazandığı bir turnuva değil, anların turnuvasıdır ve o anların ne olduğunu anlama meselesidir; bence bu takımın gelişmeye açık kalan tarafı belki de budur. Şimdi, bana seçenekler olup olmadığını sorarsan, işte tam da bu yüzden buraya geldim."

Taktiksel değerlendirme ve düzeltilmesi gereken yönler hakkında Rodri'ye şu soru soruldu: "Taktiksel düzeyde konuşacak olursak, neyin düzeltilmesi gerektiğine dair birkaç örnek ver. Barcelona'nın günlük hayatının ayrıntılarını yaşadık ve Atletico Madrid karşısındaki maçta biri ilk maçta, diğeri rövanşta olmak üzere bir stoperinin nasıl atıldığını gördük; Inter Milan'ın sahasına gidip skorda öne geçtin, sonra masayı senin aleyhine çevirdiler; iki maçın toplamında altı gol attın ama onlar yedi gol attı..."

Rodri şöyle yanıt verdi: "Bunu kendin söyledin. Mesele tam da senin söylediğin şey; eleme turlarında, belirleyici karşılaşmalar geldiğinde o kritik anları kontrol etmek. Kırmızı kartlar, penaltılar ve belki de olması gerekenden fazla gol yememek. Bunların hepsi tur atlayıp atlamayacağını belirler. Bu nedenle, belki de hücumda çok iyi olmaktansa daha istikrarlı ve daha sağlam olmamız daha iyidir. Kazanmayı başaran takımlar bunu sana kanıtladı; işte sahip olduğumuz gelişme payı budur ve bundan eminim."

Rodri sözlerini şöyle tamamladı: "Ama bu aynı zamanda tecrübeyle de ilgili; bunu hep söyledim, kazanmadan önce kaybetmen ve öğrenmen gerekir, önemli şeyler kazanmayı başaranlar bunu bilir. Şampiyonlar Ligi'nde onu kazanmayı başarana kadar sayısını bilmediğim kadar çok kez oynadım, bu yüzden o tecrübeden bir öğrenme olduğunu anlıyorum ve oyuncuların yıldan yıla öğrendiğini anlıyorum."



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz