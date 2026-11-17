Barcelona'nın orta saha oyuncusu Rodri, Hansi Flick'in takımının bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edebilmesi adına neleri geliştirmesi gerektiğini açıkladı.

Reklam

Barcelona'da düzenlenen Değerler Ödülleri töreninde "Sport" gazetesine özel açıklamalarda bulunan İspanyol milli futbolcu, sezon başındaki performansın uzun vadeli bir istikrar olmadan hiçbir şeyi garanti etmediğinin altını çizdi.

Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında yaşanan "son aksilikler" hakkında konuşan Rodri, "Takımda en çok değer verdiğim şey istikrar ve başlangıç muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte 30 yaşındaki futbolcu, soyunma odasının rehavete kapılmaması ve erken dönemde yakıştırılan "favori" sıfatlarını kabullenmek yerine kritik bahar aylarında zirve performansa ulaşmaya odaklanması gerektiği konusunda ısrarcı oldu.

Rodri, "Mart-nisan dönemine kupalarda şansımızı koruyarak girebilmek için seviyemizi yükseltmemiz ve bunu zaman içinde sürdürmemiz gerekecek. Her şeyi hedefliyorsak bunu gerçekten yapmak zorundayız" diye konuştu.

Reklam Reklam

Barcelona ve Şampiyonlar Ligi

Özellikle Avrupa'nın en prestijli turnuvasına değinen Rodri, "Bana göre bu kulüp uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. Bu en acil hedefimiz ve çok istediğimiz bir şey. Bu yüzden favorilik söz konusu değil, tüm alçakgönüllülüğümüzle seviyemizi yükseltmek zorunda kalacağız" diye ekledi.

Related Topics

Kişisel durumuna da değinen Rodri, son dönemdeki yokluğunun tamamen önlem amaçlı olduğunu vurgularken bir hafta içinde takımla tam antrenmanlara dönmeyi beklediğini söyledi.

Rodri, Değerler Ödülü'nü aldı

Rodri, "Sport" gazetesinin her yıl düzenlediği, bu yıl La Pedrera binasında gerçekleştirilen ve çok sayıda spor insanının da katıldığı törende 2026 Değerler Ödülü'nü aldı.

Reklam

Ödülünü almak üzere törene katılması beklenen Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, soğuk algınlığı nedeniyle katılamayacağını bildirerek özür dilerken Rodri de bu dönemdeki kişisel durumu hakkında konuştu.

Rodri, "Şu an çok daha fazla keyif alıyorum. Yaşadığım ciddi sakatlığın ardından ve yaş ilerledikçe, insan büyüdükçe anların kıymetini daha iyi bildiğimi hissediyorum. Geçen Dünya Kupası'nda olduğu gibi" dedi.

Reklam

Ödülü İspanya Milli Takımı adına alan Rodri, milli takımı bir ekip olarak tanımlamayı tercih ettiğini belirterek "Ona ekip demeyi tercih ediyorum, çünkü gerçekten temsil ettiğimiz şey bu" dedi.

Rodri sözlerini şöyle sürdürdü: "Zor anlarda bu daha çok ortaya çıkıyor. Biz bir grubuz, hatta birbirine çok bağlı bir aile gibiyiz. Dün kaybetmiş olsak bile rekora dönüşen galibiyet serimiz, Luis de la Fuente ile yaptığımız çalışmanın bir yansıması."

Reklam

Zorluklarla dolu bir kariyer

Rodri'nin kariyeri zorluklardan uzak geçmedi. İspanyol orta saha oyuncusu Avrupa futbolunda büyük bir konuma ulaşmış olsa da Eylül 2024'te yaşadığı ciddi sakatlık, profesyonel kariyerinin en zor dönemlerinden biri oldu. Uzun süre sahalardan uzak kalmak zorunda kalan oyuncunun yokluğu, kulübü Manchester City ve İspanya Milli Takımı için ağır bir darbe oldu.

Sağ dizindeki ön çapraz bağ yırtığı, takımın en öne çıkan ve oyun yapısını en çok etkileyen isimlerinden biri olan oyuncunun İngiliz ekibindeki sezonunu sona erdirdi.

Reklam

Onun yokluğunun etkisi yalnızca savunmadaki katkısıyla sınırlı kalmadı. Hücumların kurulmasındaki rolü, maçların temposunu kontrol etmesi ve takım arkadaşlarına hatlar arasında ihtiyaç duyulan dengeyi sağlama becerisi de büyük bir eksiklik yarattı.

Bu dönemin zorluğuna rağmen Rodri, büyük tecrübesi ve oyunu okuma becerisi sayesinde konumunu kademeli olarak yeniden kazanmayı başardı. Bu özellikler onu dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri yapmıştı.

Reklam

Daha önce İspanya'yı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa taşıyan Rodri, aynı yıl oyunun en parlak yıldızlarını geride bırakarak Ballon d'Or ödülünü kazanmış ve olağanüstü kariyerini taçlandırmıştı.