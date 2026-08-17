Manchester City orta saha oyuncusu Rodri, Katalan takımına transferini tamamlamak üzere Barcelona şehrine ulaştı. Bu transfer, kulübün yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği en dikkat çekici anlaşma olacak.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona ve Manchester City dün pazar günü Rodri'nin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Barcelona, oyuncu için 60 milyon euro sabit ücret ödeyecek; buna ek olarak takımın kazanacağı kupalara bağlı 11 milyon euro değişken bonus da yer alıyor.

Rodri, anlaşmanın tamamlanmasının ardından pazartesi akşamı Barcelona'ya ulaştı. Kendisini bekleyen çok sayıda basın mensubunun karşısına çıktı ve resmi sözleşmesini imzalamayı beklerken Katalan takımının yeni oyuncusu sıfatıyla ilk açıklamalarını yaptı.

Rodri, kendisini bekleyen gazetecilere şunları söyledi: "Geldiğim için mutluyum, yoğun günlerdi. Burada olduğum için mutluyum. Barcelona'da oynamak bir hayal. Şampiyonlar Ligi'ni ve önümüzdeki tüm kupaları kazanmak için çabalayacağız."

Orta saha oyuncusu, açıklamalarının ardından yeni evine yerleşene kadar kalacağı otele geçti.

Rodri, salı sabahı Barcelona ile sözleşmesini imzalamak üzere tıbbi ve fiziksel testlerden geçecek.

