Basın raporları, José Mourinho'nun takımın orta sahasını ağır toplu bir transferle güçlendirme isteği doğrultusunda, Real Madrid'in Manchester City orta saha oyuncusu İspanyol Rodri ile anlaşmak için attığı yeni bir adımı ortaya çıkardı.

Bu bağlamda, İspanyol "El Pais"gazetesi, Kraliyet Kulübü'nün başkanı Florentino Perez'in Rodri ile anlaşma fikrine ikna olduğunu, şu anda Bernabeu'da tartışmanın sözleşme süresi üzerinde, 3 ile 4 yıl arasında döndüğünü belirtti.

Oyuncunun 30 yaşına ulaşması ve ön çapraz bağ yırtığı sakatlığının ardından dizinden ameliyat olması nedeniyle bazı çekinceler bulunuyor, ancak Real'in içindeki çoğunluk, iyileşme sürecinin ardından oyuncunun fiziksel ve teknik seviyesi konusunda iyimser.

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Rodri de kendi adına, özellikle Manchester City ile Haziran 2027'de sona eren sözleşmesini yenilemeyi reddettikten sonra, Real Madrid'e kapıyı aralamaya çalışıyor.

Yenileme olmadan devam etmesi halinde, önümüzdeki Ocak ayından itibaren herhangi bir kulüple bedelsiz olarak imza atabilecek; bu da bu yaz ayrılmaya karar vermesi durumunda ona güçlü bir pazarlık kozu veriyor.

Real Madrid'in Rodri'yi kadrosuna katma isteği önceki yıllara dayanıyor; kulüp 2018 yılında oyuncuyla 20 milyon euro karşılığında anlaşmayı reddetmiş, ardından oyuncu Atletico Madrid'e ve daha sonra Manchester City'ye geçmişti.

O dönemde transferin en önemli karşıtlarından biri Juni Calafat'tı; ancak Rodri artık Mourinho ile Jose Angel Sanchez'in desteğine sahip.

Mourinho, Rodri'nin katılımının Real Madrid'e büyük bir sıçrama sağlayacağına inanıyor ve İspanyol orta saha oyuncusunun, mevcut oyuncularla birlikte, takımı Avrupa futbolunun zirvesinde Paris Saint-Germain, Arsenal ve Bayern Münih ile rekabet etme gücünü daha fazla artıracak bir seviyeye taşıyabileceğini düşünüyor.