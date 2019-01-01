Rodgers'ın Leicester City'den ayrılmaya niyeti yok
Unai Emery’nin görevine son veren Arsenal, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Londra ekibinin, sezona harika bir başlangıç yapan Leicester City’nin teknik direktörü Brendan Rodgers’la ilgilendiği iddia ediliyor.
Leicester City’nin Everton’ı 2-1 yendiği maçın ardından geleceği hakkındaki soruları yanıtlayan Rodgers, “Birçok teknik direktörün sözleşmesinde çıkış maddesi vardır. Basın mensuplarının bir şeyler yazması gerekiyor” diyerek takımdan ayrılmayı düşünmediğini ifade etti.
Takımının başarısına odaklandığını söyleyen Rodgers, “Bana davranışları her zaman çok iyi oldu. Bu takımda geçirdiğim her dakika keyifliydi. Burada yapacak çok işimiz var ve bu beni heyecanlandırıyor. Yani tüm konsantrasyonumu Leicester’a vermiş durumdayım” dedi.
Everton’a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, “Takımımla gurur duyuyorum. 5-4-1 dizilişi ile oynayıp geriye düştüğünüz zaman işler zorlaşır. İlk yarıda sabırlı davranıp ikinci yarıda bazı değişiklikler yaptık. Nihayetinde golleri bulup kazandık” diye konuştu.
Premier Lig'de geride kalan 14 haftada 32 puan toplayan Leicester City, lider Liverpool'un 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.