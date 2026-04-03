Rodgers, Suudi milli takımında Renard'ın halefi olacağına dair haberler hakkında yorumda bulundu

Al-Qadisiyah takımının teknik direktörü Brendan Rodgers, önümüzdeki dönemde Fransız Hervé Renard'ın yerine Suudi Arabistan milli takımının başına geçeceği yönündeki haberlerin artmasının ardından, geleceği hakkındaki tartışmaları sonlandıran yeni açıklamalarda bulundu.

Bu açıklamalar, özellikle Mısır ve Sırbistan'a karşı alınan mağlubiyetlerin ardından teknik kadroda olası değişikliklere dair söylentilerin sürmesi nedeniyle spor camiasında büyük bir beklenti yaratmıştı.

Rodgers bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu konuda herhangi bir yorumum yok, ben Al-Qadisiya ile çalışmaya bağlıyım ve önümüzdeki dönemde elimden gelenin en iyisini yapmayı umuyorum."

Rodgers sözlerine şöyle devam etti: "Suudi milli takımının güçlü bir turnuva geçirebileceğine inanıyorum. Takım, seçkin bir oyuncu kadrosuna ve büyük deneyime sahip bir teknik kadroya sahip. Bu da bana, Dünya Kupası'nda onurlu bir performans sergileyip üstün bir seviyede oynayabileceklerine dair büyük bir güven veriyor."

Son günlerde, Suudi milli takımının başına geçmesi için birçok ismin adı geçmişti. Bunların arasında Al-Nassr'ın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus da vardı. Ancak Suudi Futbol Federasyonu, Renard'ın ayrılacağını yalanladı.