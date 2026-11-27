Al Qadsiah'nın Kuzey İrlandalı teknik direktörü Brendan Rodgers, Roshn Suudi Ligi'ndeki Al Fayha maçında, yaklaşan Al Nassr derbisi nedeniyle oyuncularını bazı konularda uyardığını itiraf etti.

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Al Qadsiah, bugün cuma günü oynanan karşılaşmada konuğu Al Fayha'yı 2-0 mağlup etti . Mücadele, Roshn Ligi'nin 13. haftasında Dammam'daki Al Ettifaq stadında oynandı.

Rodgers, maç sonu basın toplantısında Suudi gazetesi Asharq Al-Awsat'ın aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Önemli bir galibiyet aldık. Geçen salı ülke dışında oynadık, bugün de sahadaydık."

Rodgers şöyle devam etti: "Hızlı toparlanmamız ve sabırlı olmamız gerekiyordu, öyle de oldu. Gol atana kadar sabırlı kaldık, ikinci golle üstünlüğümüzü artırdık ve galibiyeti aldık."

Karşılaşmanın 70 dakikası golsüz eşitlikle geçti. Al Fayha kalesine ulaşmakta zorlanan Al Qadsiah, puan kaybına oldukça yaklaştı.

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Ancak Suudi kanat oyuncusu Turki Al-Ammar, 71. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluştu ve sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu ağlara göndererek Al Fayha'nın direncini kırdı.

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Aynı şekilde ve aynı açıdan, sağ bek Mohammed Abu Al-Shamat da 88. dakikada ceza sahasının hemen dışından sol ayağıyla vurduğu topu Al Fayha ağlarına göndererek Al Qadsiah'nın ikinci golünü imzaladı.

İrlandalı teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımızda kalite var. Bu da devam etmemizi ve her türlü baskıya dayanmamızı sağlıyor. İyi bir oyuncu kadromuz var ve yedeklerimiz de puan toplamaya devam etmemizi sağlayacak seviyede."

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Rodgers, Roshn Suudi Ligi'nin 14. haftasında gelecek cuma günü başkent Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak Al Nassr maçına da değindi.

Rodgers, bu maç hakkında şunları söyledi: "Hem kendi hem de onların (Al Nassr) son maçlarını izlemek, zayıf ve güçlü yönleri incelemek ve o maç için nasıl çalışacağımıza karar vermek için yeterli zamanımız var."

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Al Qadsiah teknik direktörü ayrıca, sarı kart görmeleri halinde Al Nassr maçını kaçırma riski taşımalarına rağmen İspanyol Nacho Fernandez, Mohammed Abu Al-Shamat ve Musab Al-Juwayr'i Al Fayha maçında oynatmasıyla ilgili de konuştu.

Rodgers şöyle açıkladı: "Oyunculara konsantre olmaları ve kart görmemeleri gerektiğini söyledik. Onlar yüksek kaliteye sahip, tecrübeleriyle işleri kontrol altında tutabilecek oyuncular."

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Deneyimli teknik adam şöyle ekledi: "Abu Al-Shamat gol atmayı da başardı. Nacho tecrübeli bir oyuncu ve büyük bir değer. Aynı şey Musab için de geçerli, oyundan alınana kadar dengeli oynadı ve en iyisini ortaya koyabildi."

İrlandalı teknik adam açıklamalarını, gelecek sezondan itibaren Roshn Suudi Ligi'nde yabancı oyuncu sayısının artırılmasına yönelik bir çalışma yapıldığını ortaya koyan bazı haberleri yorumlayarak noktaladı.

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Rodgers bu konuda şunları söyledi: "Yüksek seviyede Suudi oyuncularım var ve onların varlığından memnunum. En iyiler kesinlikle kalacaktır."

Rodgers şöyle devam etti: "Yabancı oyuncu sayısının artırılmasıyla ilgili resmi bir karar çıkmadı. Ancak İngiltere liginde yüzde 80 oranında yabancı oyuncu var, buna rağmen öne çıkan İngiliz oyuncular forma şansı buluyor ya da yurt dışında oynuyor. Milli takımları da çok iyi, yetenekler ve yıldızlar var."

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Rodgers sözlerini şöyle tamamladı: "Ama dediğim gibi, en iyi Suudi oyuncular her koşulda temel bir seçenek olmaya devam edecek."

Al Fayha galibiyeti, Al Qadsiah'yı Suudi Ligi'nde geçici olarak zirveye taşıdı. Puanını 31'e yükselten ekip, iki maç eksiği bulunan Al Hilal'in 1 puan önünde yer alıyor.

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Al Hilal, yarın cumartesi günü Roshn Ligi'nin 13. haftasında Dammam'da deplasmanda Al Ettifaq'ı yenmesi halinde liderliği yeniden ele geçirebilir.

Al Nassr da yarın cumartesi günü ligin 13. haftasında Büreyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynayacağı Al Hazem maçını kazanması halinde Al Qadsiah ile puanını eşitleyebilir.

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Bu gerçekleşirse gelecek hafta ateşli bir maç izlenecek. Zira Al Qadsiah karşılaşması, Al Nassr taraftarları için bir kabus niteliğinde. Al Qadsiah, geçen sezon Roshn Ligi'nde başkent ekibini hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda mağlup etmeyi başarmıştı, ancak Al Nassr sonrasında 7 yıllık hasretin ardından şampiyonluğa ulaşmıştı.