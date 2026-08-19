Kadisiye'nin teknik direktörü Kuzey İrlandalı Brendan Rodgers, yeni Hollandalı oyuncusu Tijjani Reijnders'in Suudi Roshn Ligi'ndeki gelecek İttihad maçında takımla birlikte forma giyip giymeyeceğine dair durumu açıkladı.

Kadisiye, Suudi Roshn Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde, öbür gün cuma günü, Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda İttihad'ı konuk edecek.

Rodgers, bugün çarşamba günü, Kadisiye'nin Reijnders'i Manchester City'den 61 milyon euro değerinde bir transferle resmi olarak kadrosuna kattığını duyurmasından dakikalar sonra bir basın toplantısı düzenledi.

İrlandalı teknik direktöre Hollandalı oyuncusunun İttihad maçında forma giyip giymeyeceği soruldu ve Suudi Arabistan'ın "El-Yevm" gazetesine şu yanıtı verdi: "Göreceğiz, eğer Tijjani'nin lisans durumu tamamsa, kesinlikle maçta forma giyebilir."

Şunları ekledi: "Sahip olduğumuz en iyiyi ortaya koyacağımıza söz veriyorum, bu sezon rekabetçi bir takım olacağız ve yer aldığımız dört kupadan en az birini kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız."

Kadisiye, yeni sezonda 4 kupada mücadele edecek. Bunların en önemlisi, tarihinde ilk kez katılacağı AFC Elit Şampiyonlar Ligi olmakla birlikte, ayrıca Roshn Ligi, Suudi Kralı Kupası ve Suudi Süper Kupası da bulunuyor.