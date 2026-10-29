El-Kadisiye'nin Er-Riyad'ın filelerine gönderdiği gol yağmuruyla elde edilen 6-0'lık skor, Roshn Ligi'nin 12. haftasında sıradan bir galibiyet değildi; Kuzey İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers'ın Suudi liginin bütün büyüklerine gönderdiği yankı uyandıran bir mesajdı.

Perşembe akşamı alınan ezici 6-0'lık galibiyetin ardından Rodgers, maç sonrası basın toplantısında takımının iki devre arasındaki korkutucu dönüşümünün perde arkasını anlattı ve takımının acımasız bir fikstürün baskısı altında çektiği sıkıntı konusunda bir sürprizi ortaya koydu.

Dönüşümün sırrı: Hatların birbirine yaklaşması

Rodgers, oyuncularının performansını şu sözlerle övdü: "Skor da performans da mükemmeldi, Er-Riyad'ın ilk yarıda ortaya koyduğu oyun hoşuma gitti; teknik sistemini ve planını değiştirdi, teknik direktörü de harika bir iş yaptı."

Takımının ilk yarıda iki gol atmasına rağmen daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirten Rodgers, bunun iki devre arasında ele alındığını söyledi: "Hatların birbirine daha fazla yaklaşması ve pozisyon alışın iyileştirilmesi gerektiği konusunda konuştuk." Bu basit düzenlemenin farkı yarattığını ifade eden Rodgers, ikinci yarıda baskıya geri dönüşün büyük ölçüde iyileştiğini, topa daha fazla sahip olunduğunu ve gerçek kalitenin ortaya konduğunu, oyuncularının devre arasından sonra daha hızlı ve daha direkt hale geldiğini vurguladı.

El-Cabir ve Sincari: Çalışkanların ödülü

Teknik direktör, forma giyen genç oyuncuları övmeyi de ihmal etmedi ve belirgin bir mutlulukla şunları söyledi: "Çok fazla şans bulamayan oyuncuların forma giymesinden mutluyum; El-Cabir oynadı ve rahattı, Sincari gol attı; ikisi de çok çalışıyor, bu fırsatı değerlendirmeleri beni sevindirdi."

Geçen aralık ayında geldiğinden bu yana Riyad şehrinde üst üste altı galibiyet almasıyla ilgili olarak Rodgers, verdiği cevapla herkesi şaşırttı: "Üst üste altı galibiyet aldığımızı bilmiyordum. Riyad şehrini seviyorum, burada oynamak ve mükemmel bir futbol sunmak istiyoruz."

Hırslı bir üslupla şöyle ekledi: "El-Kadisiye'yi Suudi futbol haritasına yerleştirmeye çalışıyoruz; Riyad'a büyük kulüplerle karşılaşmaya geldiğinizde, maçları kazanıp harika bir performans sergilediğinizde, bu beni son derece mutlu ediyor."

Biz robot değiliz: Roshn'u sarsan açıklama

Galibiyet serisine ve liderliğe rağmen Rodgers, takımının fiziksel olarak çektiği sıkıntı konusunda güçlü bir mesaj verdi ve El-Kadisiye'nin büyük takımlara kıyasla en az toparlanma gününe sahip olduğunu ortaya koydu.

Şöyle dedi: "Bu durum, özellikle cuma ardından pazartesi, sonra perşembe oynadığınızda büyük bir fiziksel fark yaratıyor." Rodgers, El-Hubar'daki oyuncuların enerjisini tüketen yüksek nem oranının etkisine de dikkat çekti.

Açıklamasını, bu dönemin başlığı olarak kalacak bir cümleyle bitirdi: "Oyuncular robot değil, yorgunluk hisseden insanlar; sezon başından bu yana fiziksel olarak sundukları şey ise inanılmaz."

Teknik direktör, hava koşullarının normale dönmesi ve sakatların geri dönmesiyle birlikte El-Kadisiye'nin performansının daha da iyileşeceğini öngördü; takımın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki sonuçlarından ve Roshn Ligi'ndeki mevcut konumundan tam anlamıyla memnun olduğunu ifade ederek, en iyisinin henüz gelmediğine dair güvenini vurguladı.