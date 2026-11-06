Roda JC kalecisi üç kez hata yaparak Heracles karşısındaki ağır yenilginin fitilini ateşledi

Heracles Almelo, Keuken Kampioen Divisie'de önemli bir avantaj elde etti. Roda JC'yi 5-1 yenen Overijssel ekibi, VVV-Venlo'nun Jong PSV ile 1-1 berabere kalmasının ardından zirvede altı puan farkla liderliğe yerleşti.

Heracles Almelo - Roda JC Kerkrade 5-1

Heracles, Justin Treichel'in büyük hatasıyla erken öne geçti. Ayağında top varken kayan Treichel'in hatasını değerlendiren Tristan van Gilst, topu ağlara gönderdi. Roda JC penaltıdan eşitliği sağladı ancak bu, konuk ekibe yetmedi. Uzaktan çekilen bir şutu Treichel iyi kontrol edemeyince Jean-Paul N'Djoli topu ağlara gönderdi. Aynı oyuncu kısa süre sonra skoru 3-1'e getirdi. Heracles bununla da yetinmedi: Treichel'in üçüncü hatasından yararlanan Van Gilst, Alman kaleciyi bir kez daha yakın köşeden avladı: 5-1.

FC Dordrecht - NAC Breda 0-0

Dordrecht'te gol olmadı ama fauller eksik kalmadı. Maça gerginlikler ve sarı kartlar damga vurdu. Sahaya atılan bardaklar nedeniyle karşılaşma kısa süreliğine durduruldu.

Helmond Sport - FC Volendam 2-3

FC Volendam, devre arasından hemen önce Lovro Golic'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Xander van de Velde, 59. dakikada harika bir şutla skoru 1-1'e getirdi. Ceza sahasında tamamen boş kalan Precious Ugwu, Volendam'ı yeniden öne geçirdi. Ancak Michel Ludwig, yön değiştiren ilginç bir şutla bu gole kısa sürede karşılık verdi. Son sözü yine Volendam söyledi: Henk Veerman, ayağının dışıyla yaptığı akıllı bir dokunuşla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Jong AZ - Almere City 1-3

Almere City, ilk yarıda mükemmel bir şekilde sonlandırılan kontra atağın sonunda Ferdy Cruyff'un golüyle öne geçti. Birkaç dakika sonra Druijff, skoru 0-2'ye getirme fırsatı buldu ancak pozisyonu iyi bitiremedi. İkinci yarıda Jong AZ, Jasper Hartog'un serbest vuruşuyla eşitliği yakaladı. Şutu büyük ölçüde yön değiştirince kalecinin yapabileceği bir şey kalmadı. Yedi dakika sonra Byron Burgering, Almere'yi yeniden öne geçirdi. Yakın mesafeden sert bir vuruşla topu yakın köşeden ağlara yolladı: 1-2. Marley Dors ise hızlı bir kontra atağın ardından skoru 1-3 olarak belirledi.

FC Eindhoven - Jong Ajax 0-3

Topu oyuna sokarken yapılan bir hatanın ardından Jong Ajax, hızlı paslaşmalarla ceza sahasındaki Emre Ünüvar'a ulaştı. Ünüvar, iki hamlede topu ağlara gönderdi. İkinci yarıda Levi Acheampong farkı ikiye çıkardı. Dönen topu önünde bulan Acheampong, boş kaleye golünü attı. Diego Pugno ise penaltı noktasından maçın skorunu belirledi: 0-3.

TOP Oss - RKC Waalwijk 1-1

TOP Oss, 23. dakikada hızlı bir kontra atağı sol alt köşeye gönderdiği şutla tamamlayan Maurilio de Lannoy sayesinde öne geçti. Jesse van de Haar, 58. dakikada kornerden gelen topu kafayla ağlara göndererek konuk ekibe eşitliği getirdi. Teknik direktör Sander Duits bunun üzerine daha hücumcu bir sisteme geçti. TOP Oss kalecisi Havekotte, sonrasında yaptığı birkaç kurtarışla takımının geriye düşmesini önlerken Van de Haar, 77. dakikada diğer kalede yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla üstten dışarı gönderdi.

VVV-Venlo - Jong PSV 1-1

Eindhoven'dan gelen konuk ekip, sağ kanattan yapılan ortayı kafayla ağlara gönderen Amir Bouhamdi sayesinde 39. dakikada öne geçti. Devre arasından sonra beraberlik golünü arayan VVV, 66. dakikada istediğini buldu. Ismail Oulad M'Hand, Edhy Zuliani'nin sağ kanattan yaptığı mükemmel ortayı yakın mesafeden kafayla gole çevirdi. Venlo'da başka gol olmadı.