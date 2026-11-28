Cesc Fabregas, Nico Paz'ı yetenek ve fiziksel özelliklerin ‘harika bir karışımı’ olarak överken genç oyuncunun Como'daki yükselişine dikkat çekti. İspanyol teknik direktör, yükselen yıldızlarının Serie A ekibini çoğu zaman dünyanın en büyük kulüplerine giden yolda bir basamak olarak gördüğünü de kabul etti.

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Robotlaştıran antrenmanlara karşı doğal yetenek

Como Teknik Direktörü Fabregas, modern futbolcu gelişiminin gidişatı konusunda uyarıda bulundu. Ona göre oyunculara aşırı müdahale etmek, futbolun en parlak genç yeteneklerinin doğal becerilerini köreltme riski taşıyor. Paz'ın hızlı yükselişinden söz eden eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu, bazı futbolcuların sahada antrenmanlarla kazandırılamayacak sezgisel bir oyun anlayışına sahip olduğunu vurguladı.

Fabregas, Como'nun pazar günü Juventus'u ağırlayacağı maç öncesinde cumartesi düzenlenen basın toplantısında, “Günümüzde robotlar yaratma riski taşıyoruz. Bu, belirli bir oyuncu tipine yardımcı oluyor. Ancak Nico Paz söz konusu olduğunda, kazanmak ya da fark yaratmak için doğru kararı verebileceğini bilmek gerçekten yardımcı oluyor” dedi. Como, Serie A'da 26 puanla beşinci sırada yer alırken lider Lazio'nun altı puan gerisinde Juventus maçına çıkacak.

“Bu benim çalışmalarım sayesinde olmadı. Biz sadece zihniyeti ve istikrarı konusunda onu ileri taşımaya çalıştık. Ama onun gibi savunma yapan bir 10 numaraya ya da Tasos Douvikas gibi savunmaya yardım edebilen bir 9 numaraya sahip olmak özel bir şey. Nico Paz'dan çok memnunuz ve bütün övgüyü o hak ediyor” diye konuştu.

Özelliklerin mükemmel karışımı

Başlangıçta ortak sahiplik anlaşmasıyla Real Madrid'in altyapısından transfer edilen Paz, Como'nun projesinin en değerli parçası hâline geldi. Serie A ekibi, yaz aylarında oyuncunun haklarının kalan yüzde 50'sini almak için 60 milyon avro ödedi. Ancak Real Madrid, 22 yaşındaki futbolcuyu Haziran 2027'de 80 milyon avroya yeniden transfer etme opsiyonunu elinde tutuyor.

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Fabregas, “Nico; fiziksel güç ve yeteneğin, oyun görüşü ve zihniyetin birleşimi” diye ekledi. “Harika bir karışım. Annesiyle babası harika bir iş çıkarmış. Ben de onun pozisyonunda oynardım. Bu yüzden onunla konuşmayı, benim gördüklerimi onun da görüp görmediğini öğrenmeyi seviyorum. Bazen oyunculara hareket etme ya da top kontrolü konusunda antrenörlük yapmaya bile gerek olmadığını düşünüyorum. Asıl mesele taktik. Nico Paz'ın harika yanı, bunları düşünüp taşınmadan doğru şeyleri yapması.”

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En üst düzeye giden yolda bir basamak

Como, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ne uzanan dikkat çekici bir yolculuk yaşarken bu sezon Avrupa'daki performansıyla özellikle etkileyici bir görüntü sergiledi . Turnuvada ilk kez mücadele eden Fabregas'ın takımı, beş maçın ardından 12 puanla lig aşaması tablosunda üçüncü sırada. Ancak teknik direktör, kulübün Avrupa futbolundaki konumuna gerçekçi yaklaşıyor.

İspanyol teknik direktör, kadrosundaki oyuncuların gelişimini değerlendirirken, “Genç bir oyuncu sünger gibidir, bilgiyi içine çeker” dedi. “ Como, onların kariyerlerinin zirvesi değil ; Manchester City'ye ya da Juventus'a gitmek istiyorlar. Dinliyorlar, sürekli boş alan bulmak istiyorlar, sezgileri çok güçlü ve çok soru soruyorlar. Burada oyuncular genç olsalar bile ciddi ve profesyonel bir yaklaşımımız var.”

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Kaçınılmaz ayrılıkları kabullenmek

Fabregas sözlerini, “Uçmaya hazır olduklarında ve Como artık planlarında yer almadığında, gitmelerine izin vereceğimiz an gelmiş olacak. Biz de başka birini transfer edeceğiz” diyerek tamamladı.

Şimdilik Paz, İtalya'da ve Avrupa'da beklentilerin üzerinde performans göstermeyi sürdüren takımın merkezinde yer alıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta altı gol ve sekiz asistlik etkileyici bir katkı sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, önemini ortaya koyarken giderek daha yapılandırılmış hâle gelen futbol dünyasında doğal yeteneğe hâlâ yer olduğunu da gösteriyor.