Premier Lig'de sezonu Ralf Rangnick ile tamamlayacak olsa da yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Manchester United'da öne çıkan isim Ajax'ın Hollandalı Erik ten Hag olurken, İngiliz basınında sürpriz bir iddia gündeme geldi.

ESPN'de yer alan habere göre United, bu süreçte bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı futbol efsanesi Robin van Persie'nin de kapısını çaldı.

Van Persie'ye vatandaşının yardımcısı olması teklifi sunulurken, Manchester United'ın kazandığı son şampiyonluğa attığı 26 golle damga vuran 38 yaşındaki futbol adamı bu teklifi Feyenoord'da yardımcı antrenörlük ve forvet antrenörlüğü yaptığı gerekçesiyle geri çevirdi.

Ten Hag'ın yardımcılığı için üç aday var

Habere göre teknik direktörlük yapabilmek için gerekli lisansları alma adına eğitim gören Van Persie'nin oğlu Shaqueel'in Feyenoord altyapısında oynaması da bu kararda etkili oldu.

Öte yandan Ten Hag'ın yardımcılığı için adı geçen diğer adaylar Manchester United'da uzun süre Sir Alex Ferguson'un da yardımcılığını yapan Hollandalı antrenör Rene Meulensteen ile Ferguson'un bir başka yardımcısı Steve McClaren ile Lyon Teknik Direktörü Peter Bosz oldu.

Guardian'a göre McClaren Twente'yi çalıştırdığı dönemde deneyimli teknik direktörün yardımcılığını yapan Ten Hag'ın İngiliz hocayla daha önce çalışmış olması 60 yaşındaki çalıştırıcıyı bir adım öne çıkardı.

Ten Hag'ın Manchester United'ın teklifini kabul etmesi halinde Ajax'ın atletik performans antrenörü Alessandro Schoenmaker'i de yanında getirmesi bekleniyor.

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