Robin Walker: Pulisic, Mourinho yüzünden Manchester United'a gitmedi

ABD'li yıldızın eski antrenörü, Christian Pulisic'in Manchester United'a babası yüzünden transfer olmadığını açıkladı.

ve Milli Takımı'nın yükselen yıldızı Christian Pulisic'in, Jose Mourinho yüzünden 'a gitmediği ortaya çıktı.

Pulisic'in eski koçlarından Robin Walker'ın aktardığına göre ABD'li yıldızın Manchester United'a transferi, babasının Mourinho'dan hoşlanmadığı için gerçekleşmedi.

Walker, The Telegraph'a verdiği demeçte Pulisic'in babasının, Mourinho'nun genç isimlere olan tutumu yüzünden Kırmızı Şeytanlar'a gitmesine engel olduğunu belirtti:

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"Pulisic, Mourinho'dan dolayı Manchester United'a gitmedi. Babası, Mourinho'nun genç oyunculara yaklaşımından hoşlanmıyordu. Bu noktada ona 'Peki Londra'da oynamaya ne dersin?' diye sordum. Ben Chelsea taraftarıyım. Çocukluğumdan beri onu destekleyerek büyüdüm. Geçen yıl Dortmund'dayken ona Chelsea'ye gitmesini söyledim."

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, UEFA Süper Kupa finalinde 1 asist yapan ve geçtiğimiz hafta karşısında 71 dakika sahada kalan Pulisic için, "Performansından oldukça memnunum. İleride bu kulüp için neler yapabileceğini gösterdi" açıklamasında bulunmuştu.

Maviler, 24 Ağustos Cumartesi günü Norwich City deplasmanına çıkacak.