Robin van Persie'den Martial'e tebrik! "Biraz zaman aldı ama..."

Robin van Persie, Sheffield United karşısında hat-trick yapan Anthony Martial'a esprili bir dille takıldı.

Premier Lig'de oynanan Sheffiel United maçında üç kez ağları sarsan Anthony Martial, 2013 yılından beri formasıyla hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Robin van Persie, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Martial'i kutlarken, "Biraz zaman aldı ama yedi yıl sonra birinin bunu başarmasından doalyı mutluyum. Hat-trick için Anthony Martial'i tebirk ederim" ifadelerini kullandı.

It took a while.. but happy that someone has taken the baton after 7 years 😉 Congratulations on the hat-trick @AnthonyMartial 🔥 #MUFC https://t.co/AJNbRUIo6g