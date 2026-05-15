Robin van Persie, zorlu ilişkilerini bir kenara bırakarak, gelecek sezon Feyenoord'dan kiralanan oyuncuya yeni bir şans verecek

Feyenoord bu sezon on bir oyuncuyu kiraladı. Robin van Persie’nin üç oyuncuyla zorlu bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bunlar Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki ve Calvin Stengs olarak biliniyor. PEC – Feyenoord maçı öncesindeki basın toplantısında Van Persie, geri dönen kiralık oyunculardan en az birine şans vereceğini açıkladı.

Stengs, Pisa ile Serie A'dan küme düştü. Orta saha oyuncusu, birçok sakatlık geçirdiği hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi, bu nedenle İtalyanlar 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Zerrouki, FC Twente'ye kiralanmıştı ve Tukkers'ta kalmak istediğini gizlemedi.

Feyenoord ve Van Persie, şimdi sözleşmesi sona eren veya kiralık döneminin ardından geri dönen çeşitli Feyenoord oyuncularının geleceği hakkında karar verecek. “Örneğin Gernot Trauner ve Raheem Sterling hakkında birlikte karar vereceğiz. Yani yönetim kurulunu beklemem gerekiyor. Zechiël'in durumunda ise durum biraz farklı.”

Zechiël bu sezon FC Utrecht'e kiralanmış durumda ve Feyenoord ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi var. “O, iyi iş çıkaran bir Feyenoord oyuncusu. Bu konuda herkes hemfikir. Zechiël hazırlık döneminde şansını bulacak,” diyor Van Persie.

Mart ayında Zechiël, Feyenoord ile henüz temas kurmadığını belirtmişti. Bu durum yakında değişecek. “Yakında onunla bir araya gelip sezonu gözden geçireceğiz ve kendisinin nasıl bir deneyim yaşadığını göreceğiz. Şahsen, ve herkes benimle aynı fikirde, bu şansı hak ettiğini düşünüyorum,” diyor eski futbolcu.

Rotterdamlı teknik direktör, Zechiël’in Domstad’daki gelişiminden çok memnun. “Bu çok olumlu bir hikaye. Aslında birinin kiralık olduğu dönemde bu kadar iyi performans göstermesini umarsınız,” diye bitiriyor Van Persie.

Zechiël harika bir sezon geçiriyor. Vriendenloterij Eredivisie’de şu ana kadar sekiz gol attı ve beş asist yaptı. RTV Utrecht maçında, Feyenoord’a geri dönmenin kendisini caydırmayacağını söyledi. “Zirvede rekabet her zaman vardır.”