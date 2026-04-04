Robin van Persie ve Raheem Sterling, geçtiğimiz günlerde Feyenoord'da çok önemli bir görüşme yaptılar

Robin van Persie ve Feyenoord, Raheem Sterling'den daha fazlasını bekliyor. 82 kez İngiltere milli takımında forma giyen oyuncu, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında yine gündeme geldi.

De Telegraaf gazetesi muhabiri Marcel van der Kraan'a göre, Sterling artık Feyenoord'a yardım etmek için gerçekten kolları sıvamalı.

Yine de Rotterdamlılar Sterling'i hiç de yazmadılar, dedi Van Persie Cuma günkü basın toplantısında. “Aslında onunla çok ilgileniyorum. Daha formda ve daha iyi olmak için çok çalışıyor ve ben de onu bu konuda zorluyorum. Neyi iyileştirmesi gerektiğini biliyor.”

Sterling'in pek varlık gösteremediği Feyenoord-Ajax Derbisi'nin (1-1) ardından Van Persie, süper yıldızla uzun uzun konuştu. “Raheem, ondan ne beklediğimi çok iyi biliyor. Onu bu konuda özel olarak çalıştırıyorum.”

“Evet, ondan çok şey bekliyorum ve antrenmanlarda da ona özellikle dikkat ediyorum. Ama büyük oyuncular bu doğrudanlığı kaldırabilir,” diye ekledi Van Persie.

Sterling şu ana kadar beş resmi maçta toplam 256 dakika sahada kaldı. Excelsior'a karşı (2-1 galibiyet) önemli bir asist yaptı.

31 yaşındaki İngiliz oyuncunun kendini toparlamak için altı lig maçı daha var. Hedef, Feyenoord'un bu maçlarda Şampiyonlar Ligi'ne kalması.